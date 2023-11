Povestea transferului lui Bornescu de la Craiova la Rapid: “Am dat bani din buzunar”

Mircea Bornescu are sufletul împărțit în două. Pe de o parte, Bornescu este oltean, dar în același timp, Rapid reprezintă echipa lui de suflet. Din fericire pentru el, a reușit să joace pentru ambele formații.

Bornescu a jucat atât pentru Rapid, cât și pentru Craiova

“La mine în familie, de exemplu, mama mea e olteancă. Mama mea a ținut cu Craiova până la moarte. Ea a crescut cu Craiova Maxima. Viața a făcut în așa fel încât să… și mă bucur din tot sufletul că am putut să-i mulțumesc pe amândoi.

A fost cel mai frumos lucru. Când jucam la Craiova era mama super fericită și în momentul în care am semnat cu Rapid era tata super fericit. Îți dai seama. Conflicte în familie nu au fost niciodată.

Părinții se bucurau oriunde eram, dar în momentul în care ajungi la echipa favorită ce poate să fie mai frumos, la ce mai poți visa. Îmi doream să ajung la Rapid, atunci în perioada când m-am transferat la echipă, ce discuții au fost, cum am ajuns la echipă.

Nae Manea a dormit o noapte cu banii sub pernă, banii de transfer. S-au făcut niște sacrificii din toate părțile. Eu după ce am plecat de la Craiova am avut ofertă și de la Steaua și de la Dinamo”, a declarat Mircea Bornescu.

Rapid se poate lăuda cu o listă lungă de portari valoroși

Rapid a avut o istorie de portari valoroși care au apărat pe Giulești. În prezent, poarta echipei este asigurată de către Horațiu Moldovan.

“Suporterii pe care îi știam și pe care îi cunosc de mic mi-au spus că eu nu am ce să caut la Dinamo și că nu am ce să caut la Steaua, că locul meu e aici, că aici sunt acasă. Nu am avut mari discuții, am fost foarte aproape să merg la Dinamo.

Erau discuții mult prea lungi între Copos și Mititelu, între cluburi. Eu mă judecam cu Craiova pentru niște bani, nu puteam să mă antrenez nici cu Rapid, nici cu Craiova. A fost o situație total neplăcută pentru mine.

O să o spun acum că suntem între rapidiști. S-a plătit o sumă de bani pentru mine, însă, înțelegerea a fost pe o altă sumă mai mare pe care am acoperit-o eu din buzunarul meu. Mi-am dorit foarte mult, am văzut bucuria tatălui meu când s-a pus problema să vin la Rapid și nu a mai contat. Am și renunțat și am și dat.

A fost o sumă destul de importantă. Nu am regretat nicio clipă, cu toate lucrurile care s-au întâmplat apoi. Suporterii au fost mereu alături de mine. Am avut și momente mai puțin plăcute dar nu am regretat niciodată că am semnat cu Rapid”, a completat Mircea Bornescu.

Bornescu a dat bani de la el pentru a ajunge la Rapid