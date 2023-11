Mircea Bornescu, despre acuzele de blat ale lui Mihai Rotaru. „Am pierdut 150.000 de euro la meciul ăla”

Mihai Rotaru a lansat acuzaţii de blat spunând că pe vremea când era finanţatorul celor de la Vaslui. Cu acea victorie, moldovenii s-au calificat în Europa League.

Mircea Bornescu, despre acuzele de blat ale lui Mihai Rotaru: “În viaţa vieţilor mele nu aş accepta aşa ceva”

Meciul la care face referire Mihai Rotaru s-a disputat în Bănie în ultima etapă a sezonului 2008-2009. Universitatea Craiova primea vizita lui FC Vaslui, cele două formaţii fiind în lupta directă pentru calificarea în Europa. Moldovenii s-au impus cu 1-0 prin golul lui Wesley.

Mircea Bornescu, portarul Universităţii Craiova în acel meci, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre , spunând că nu s-a pus niciodată problema de aşa ceva, iar suma pierdută pentru că echipa a ratat cupele europene este de 150.000 de euro:

“La meciul Rapid cu CS U Craiova am stat cu dânsul de vorbă câteva minute (n.r. cu Mihai Rotaru) şi mi-a lăsat impresia unui om echilibrat care nu vorbeşte doar să vorbească.

Cine mă cunoaşte cu adevărat, ştie că niciodată în viaţa vieţilor mele nu aş accepta aşa ceva. Cred că cine îl cunoaşte şi pe Adrian Mititelu, ştie că nici el nu ar face aşa ceva.

“Poate şi noi am prins un meci mai prost, că nu eram nici Barcelona, nici Real Madrid”

Adrian Mititelu a fost pus în situaţia de a se compromite pentru mult mai mulţi bani. A acceptat să meargă la închisoare, a acceptat să piardă tot şi să rămână vertical.

Nu poate să fie vorba la acel meci decât de un ghinion. Poate şi noi am prins un meci mai prost, că nu eram nici Barcelona, nici Real Madrid. Iar Vasluiul nu era o echipă oarecare. Aveau jucători valoroşi, cu experienţă.

Am primit un gol rapid, după care am alergat după egalare, dar nu am reuşit să marcăm. Nu se pune problema de aşa ceva. Cred că dacă domnul Rotaru are vreo dovadă sau cunoaşte pe cineva care are o dovadă, să o prezinte.

“La meciul ăla am pierdut foarte mulţi bani. Cred că în jur de 150.000 de euro am pierdut”

Eu vorbesc în numele echipei. Fac orice pe lumea asta. Este uşor să arunci cu noroi, să spui de meciul ăla. Şi CS U Craiova a pierdut finala campionatului cu CFR Cluj. E uşor să spui că 3-4 jucători s-au dat la o parte.

Nu ne-am fi dorit să ajungem în Europa? Dacă am fi câştigat acel meci, jucam în cupele europene. La meciul ăla am pierdut foarte mulţi bani. Aveam în contract un număr de goluri primit.

Cred că în jur de 150.000 de euro am pierdut. Adrian Mititelu are contractul meu şi poate să vi-l arate. Aveam bonusuri pentru cupele europene, un cumul prin care ajungeam la suma de 150.000 de euro.

Sunt convins că şi domnul Rotaru regretă declaraţia asta pentru că mi-a dat impresia că este un om echilibrat”, a spus Mircea Bornescu la FANATIK SUPERLIGA.

