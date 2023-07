Scandalul de la Valea Uzului a reizbucnit.150 de cruci de lemn au fost puse în cimitir. Președintele CJ Harghita: „Sunt acțiuni ilegale, infracțiuni”

Membri ai asociațiilor Calea Neamului, Frăția Ortodoxă și altor organizații au amplasat 150 de cruci de lemn în locul celor din piatră care fuseseră amplasate ilegal în Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului, potrivit unei sentințe judecătorești definitive, informează . Președintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a afirmat că acțiunea reprezintă o infracțiune fiind profanate mormintele existente și a acuzat poliția și jandarmeria că nu au împiedicat încălcarea legii.

„Am demonstrat împreună că identitatea națională nu se poate șterge, am arătat asta având in fruntea noastră preoți în frunte cu părintele Hariton Negrea, starețul mănăstirii Petru Vodă, ctitorita de Sfântul Mărturisitor Justin Pârvu, precum și cu părintele Amfilohie Brânză, ce ține straja pe Linia de Fier a Moldovei care nu a putut fi cucerit niciodată”, a scris pe Facebook Mihai Târnoveanu, de la asociația Calea Neamului.

„S-au forat gropi cu utilaje grele în cimitir”

Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, a afirmat, într-un clip video postat pe Facebook, că amplasarea crucilor de lemn pentru eroii români din cimitirul de la Valea Uzului constituie o infracțiune întrucât crucile au fost puse, fără aviz, într-un loc unde sunt deja înmormântați soldați maghiari.

„E ceva incredibil ce am văzut acolo, cu utilaje grele s-au forat gropi adânci, jos. Şi dacă acolo este un soldat? Şi, da, este. Deci, unde s-a forat, acolo este batalionul de la Munkacs înmormântat. Deci, utilaje grele cu care s-a forat un metru, nu ştiu cât. Ce s-a întâmplat cu acei oameni care sunt acolo înmormântaţi? Şi toate aceste acţiuni ilegale, infracţiuni. Codul penal, la articolul 352, alineatul unu, spune foarte clar: degradarea unei astfel de locaţii se pedepseşte cu închisoare”, a declarat Borboly Csaba.

Incidentul provocat de amplasarea crucilor vine la o săptămână după ce, pe 30 iunie, Ministerul Apărării Naţionale, Oficiul Naţional Cultul Eroilor, Consiliile Judeţene Harghita şi Bacău şi Primăriile Dărmăneşti (Bacău) şi Sânmartin (Harghita) au ajuns la o poziție comună legată de cimitirul eroilor, acord prin care „s-a stabilit că fiecare naţiune care are aici morţi, inclusiv cea română, Armata Română trebuie să aibă un loc unde se depune o coroană, să aprindă o lumânare şi că toate acţiunile se vor face în comun.”

Un scandal care datează din 2019

Cu o zi înainte, pe 29 iunie, Borboly Csaba anunțase că primăria din Dărmănești pusese în aplicare prin care s-a constatat că monumentul și crucile de beton instalate în memoria soldaților români căzuți în zonă au fost amplasate ilegal în 2019.

Primăria din Dărmănești a înlăturat aceste cruci în urma sentinței Curții de Apel Bacău, adoptată pe 10 februarie 2022, însă sâmbătă ONG-urile menționate au venit și au pus în locul lor cruci de lemn astfel că scandalul pe acest subiect a reizbucnit.

Originile scandalului pornesc de la decizia primăriei orașului Dărmănești din 2019 legate de amplasarea a 50 de cruci de beton într-o zonă a cimitirului despre care comunitatea maghiară susține că se află deja înmormântați soldați care au luptat în armata austro-ungară.

Spiritele s-au încins și mai mult după ce aceste cruci de beton au fost acoperite de extremiști maghiari cu pungi negre de plastic. Acest lucru a făcut ca organizații extremiste românești să anunțe intenția de a merge pe 6 iunie 2019 pentru a celebra Ziua Eroilor în cimitirul de la Valea Uzului. Maghiarii prezenți au făcut un lanț uman în jurul cimitirului, dar și au făcut slujbă peste morminte, aducând și o boxă din care se auzeau cântece patriotice. Ulterior, s-a ajuns la disputa să fie soluționată în instanță, care a constatat ilegalitatea crucilor puse în cimitir de primăria din Dărmănești.