Scandalul drogurilor de la Colegiul ”Caragiale” din București ia amploare. Acuze grave ale directoarei la adresa părinților elevilor: ”Devin violenți”

Scandalul drogurilor de la Colegiul ”Caragiale” din București ia amploare, mai ales că directoarea instituției îi acuză pe părinți că nu acceptă realitatea. Femeia spune că adulții nu pot accepta că în familie există copii sau tineri care ar consuma droguri și amenință cu judecata.

Potrivit Euronews, Andreia Bodea, director al se plânge că deși a semnalat de mai multe ori inclusiv la Poliție că unii elevi consumă droguri, autoritățile nu au făcut nimic concret pentru a stopa această situație.

Mai mult, părinții devin violenți și agresivi și uneori amenință că vor merge în instanță cu acest caz. DIICOT a declanșat o anchetă care vizează o grupare formată din 20 de elevi și studenți care distribuiau droguri în multe școli și licee din București.

”Nu numai că avem cunoștință, am și transmis și părinților. Am transmis peste tot. Nu sunt de acord neapărat cu ideea că directorii știau. Mă doare și pe mine personal. Este o școală la imaginea căreia am muncit foarte mult… Eu i-am informat pe părinți, atunci când am știut.

și agresive la adresa mea, pentru că cer dovezi. Vă dați seama că nu pot să intru în grupurile sanitare dacă am o suspiciune sau un elev mi-a transmis că se petrece un lucru. Stau afară. Părinții vin când sunt chemați la școală și îmi spun: vă dau în judecată! Ce aveți cu copilul meu? Eu vreau dovada”, a declarat directorul școlii la

În condițiile în care nu avea voie să umble în ghiozdanul elevilor, Bodea a chemat Poliția, atunci când a aflat că se consumă droguri în toaletele școlii. ”Am chemat Poliția, am chemat Salvarea și lucrurile au rămas tot așa. Nu am sesizat DIICOT-ul ca atare. Am sesizat Poliția. În momentul în care am chemat salvarea, automat că a venit și Poliția.

Am sesizat părinții, ceea ce mi se pare normal. Nu e ca și cum lucrurile ar fi fost ascunse sub preș”, a precizat directorul instituției de învățământ. În liceul respectiv au venit inclusiv reprezentanți ai agenției antidrog, chiar de două ori într-o lună, pentru a discuta cu elevii.

”Nu a trecut o lună în care în Caragiale au venit de două ori de la agenția antidrog, inclusiv împreună cu un fost consumator de droguri care acum din fericire a trecut printr-o cură de dezintoxicare. A venit și le-a vorbit. Nu a vorbit pe holuri, a vorbit în sala de festivități unui număr impresionant de clase. Au venit de două ori. Sunt doi psihologi – un domn și o doamnă – care săptămânal vin și discută în această școală cu elevii pe această temă”, a transmis Bodea.

Femeia crede că e prea târziu pentru astfel de acțiuni, în condițiile în care deja elevii se droghează în multe școli. ”Acel mesaj ajută foarte puțin pentru că fenomenul este mult prea extins ca să mai putem să tratăm o tumoră, așa cum este acel fenomen, cu un algocalmin”, a transmis Bodea. Potrivit DIICOT, droguri s-au vândut la Liceul Traian, Liceul Hristo Botev, Colegiul German Goethe, Colegiul Național I.L.Caragiale și Colegiul Economic Virgil Madgearu.