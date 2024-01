Scandalul monstru dintre Cătălin Măruță și Alexandra Stan, din nou în centrul atenției! Și Ioana Ignat i-a dat peste nas

De când fiica lui Cătălin Măruță a devenit star de cinema, prezentatorului de la PRO TV i se scot în față tot felul de episoade controversate legate de cariera sa. Pe rețelele de socializare se viralizează acum, după ani buni de la petrecerea faptelor, scandalurile în care Măruță a fost implicat, cu sau fără voia sa.

Cătălin Măruță și scandalul cu Alexandra Stan, readus în atenția publică pe TikTok. Ce au avut de împărțit cei doi

Astfel că, fanii comentează din nou despre motivul pentru care Alexandra Stan nu vrea să mai apară în emisiunea lui Cătălin Măruță. Subiectul e readus în discuție mai ales pentru cei care nu știu despre vedetele care sunt sau au fost în bețe cu prezentatorul de televiziune.

Un clip cu Alexandra Stan din podcastul lui Damian Drăghici, de acum doi ani, are, la ora actuală, peste 660.000 de vizualizări pe platforma chineză de socializare, iar multă lume nu știe despre ce e vorba. FANATIK explică în ce fel s-a încheiat conflictul respectiv, plus că nu este singurul pe care Măruță l-a avut cu anumite persoane invitate în emisiunea sa.

Ce acuzații i-a adus Alexandra Stan prezentatorului Cătălin Măruță de a refuzat să mai apară în emisiunea lui

Realizatorul tv a deranjat și alte vedete, care l-au pus la colț de-a lungul timpului, printre care Ioana Ignat, Bianca Drăgușanu și Alex Velea! Multe dintre persoanele care au ajuns pe canapeaua lui Măruță au rămas cu un gust amar după ce au părăsit platoul de televiziune.

Revenind la Alexandra Stan, declarațiile cântăreței fiind virale și în 2024, trebuie spus, pentru cei care nu mai țin minte cum s-a încheiat conflictul, că Măruță a respins toate acuzațiile cântăreței, chiar în emisiunea sa.

O altă vedetă, i-a dat peste nas moderatorului chiar în propria emisiune. La un moment dat, a fost întrebată într-un mod inofensiv de realizatorul tv ce mai face tânărul afacerist, iar artista a sărit ca arsă! Să luăm cazurile pe rând!

„A scris niște lucruri foarte nasoale”

„Chiar zilele trecute am avut o întâmplare cu Măruță. M-am supărat foarte tare, pentru că eu la Cătălin țineam foarte mult, și la Andra, cu toate că multă lume vorbea despre el ce face la tv. A trecut peste tot managementul meu de a nu difuza un anumit material.

L-a dat cu două săptămâni înainte. A scris niște lucruri foarte nasoale, eu am fost la doctor și mi s-a zis că nu pot să fac copii un an și dacă fac e o provocare că pot să-mi dereglez glanda hipofiză și să fac tumoare și să mor.

Și el scria că nu îmi mai acopăr burta, că sunt însărcinată. N-o să mai merg niciodată în emisiune la el, pentru niciun ban pe lumea asta! Eu tot timpul am fost de treabă cu oamenii și oamenii m-au călcat în picioare”, a spus Alexandra Stan despre Cătălin Măruță, clipul viralizându-se astăzi, la doi ani de la acel scandal.

Cum s-a apărat Măruță: „Ai mințit”

Măruță a reacționat imediat în emisiunea sa și a taxat-o aspru pe interpreta hit-ului „Mr. Saxobeat”. „Alexandra, poate oamenii te-au călcat în picioare, pentru că ai mințit și de foarte multe ori n-ai fost corectă. Tu, da, ești femeie, și e mai ușor ca lumea să te creadă pe tine, dar lucrurile stau total diferit.

Unde am scris eu ceva despre tine? Poți să le spui oamenilor adevărul și să nu te mai faci victimă când nu este cazul? Ai venit aici și te distrai cu noi. Nicio secundă, nimeni din echipă nu știa despre problemele tale de sănătate! Niciodată nu ne-ai spus, niciodată nu am fi făcut așa ceva”, a fost replica lui Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță a iritat-o și pe Ioana Ignat

Așa cum spuneam, Alexandra Stan nu e singura care i-a adus reproșuri lui Cătălin Măruță. Ioana Ignat s-a simțit jignită de insistența cu care prezentatorul a întrebat-o despre Sebastian Dobrincu. „Da de ce mă pui așa, în situații? Știi că nu-mi place să vorbesc. Dacă am ceva de vorbit, vorbesc”, a i-a zis Ioana lui Măruță.

„Dar nu mai e relația asta, nu mai funcționează?”, a apăsat din nou pedala de accelerație Măruță. „Vrei să te oprești, te rog frumos? Te rog frumos! Când am venit cu el la emisiune, am vorbit despre el, acum nu cred că este cazul să vorbim despre el”, i-a retezat-o Ioana Ignat, extrem de iritată.

Ce au avut, însă, de împărțit Bianca Drăgușanu și Alex Velea cu Măruță? Invitată în emisiunea lui Măruță, Bianca Drăgușanu a fost întrebată în mod repetat de fostele sale relații și operațiile estetice, pe vremea aceea blondina neasumându-și public povestea dintre ea și Gabi Bădălău. Puțin i-a trebuit lui Măruță să o supere pe Bianca!

Bianca Drăgușanu, o altă vedetă dezamăgită de Cătălin Măruță: „Lumea m-a sfătuit să nu mă duc la el”

„Sunt dezamăgită pentru că, deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei”, a declarat în 2021 Bianca

La acea vreme, Măruță fusese contactat de FANATIK pentru a lămuri acuzațiile Biancăi. „Nu vreau să vorbesc despre asta. O să apară iar șoc. Ce am zis, ce am declarat… Nu mă interesează să comentez subiectul”, a fost reacția lui Măruță pentru FANATIK.

Alex Velea: „M-a jignit prea rău”

Velea, un alt personaj public care a fost deranjat de atitudinea lui Măruță, a explicat de la ce au pornit neînțelegerile dintre ei. „Nu e genul meu să împroșc cu noroi în stânga și în dreapta. Cu Măruță de asta m-am și certat, că tocmai pe ei îi invita și le punea întrebări despre nevastă-mea.

M-a jignit prea rău, și a jignit-o pe nevastă-mea. Dacă foloseam numele nevestei lui, dacă aș fi vorbit eu de Andra cum a vorbit el de Antonia, nu cred că mai punea textul ăla, ca la sfârșit să spună că suntem bărbați”, povestea Alex Velea în urmă cu ceva timp pentru