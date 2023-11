Ioana Ignat, iubita lui Sebastian Dobrincu, dezvăluiri explozive din relație

Ioana Ignat dezvăluie detalii despre viața și relația ei cu Sebastian Dobrincu. Mărturisește că îl cunoaște foarte bine pe iubitul ei și că el este cel rațional din cuplu.

Ioana Ignat vorbește despre relația cu Sebastian Dobrincu

Ioana Ignat a devenit cunoscută publicului din România odată cu lansarea piesei Mă dezîndrăgostesc. A participat și la show-ul Vocea României unde a reușit să ajungă până în finală. Relația de iubire pe care o are cu Sebastian Dobrincu este un subiect foarte mediatizat în presă.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, frumoasa cântăreață recunoaște că, în școală, era o fire introvertită și că Vocea României a fost o mare responsabilitate pentru ea.

Ioana Ignat ne spune că-i place să gătească și că nici până acum nu cunoaște valoarea banilor. Aflăm cum l-a cunoscut pe iubitul ei, celebrul antreprenor Sebastian Dobrincu cât de greu i-a fost atunci când s-a mutat în București.

Ioana Ignat: ”Am știu că va fi un succes”

Ce a însemnat pentru tine Vocea României? Ce ți-a plăcut și ce ți-a displăcut ?

– Când am participat eram destul de micuță, aveam 18 ani. În perioada aceea făceam parte dintr-o trupă cu care aveam foarte multe evenimente și spectacole. Eram mai tot timpul răgușită și dormeam destul de puțin. Vocea României a fost pentru mine o responsabilitate pe care am dus-o la bun sfârșit, dar și o experiență inedită.

‘Mă dezîndrăgostesc’, un succes imediat. Te așteptai la așa ceva?

-Am avut foarte multă încredere în echipa mea și în piesa de debut. Am știut că va fi un succes. Totul a mers conform planului.

“Am avut norocul să am bunici la țară”

Cum a fost copilăria ta? Ce trăsnăi făceai când erai mică?

– Am avut o copilărie foarte frumoasă. Mă distram cu surorile mele și cu verișorii mei. Am avut norocul să am bunici la țară, unde mergeam foarte des, și părinții ne-au plimbat destul de mult. Eram copii cuminți, ne jucam, atât doar că ne mai certam, ca între surori. Ne plăcea să facem farse, prank-uri cum se zice acum, destul de des.

Îmi amintesc că eram în clasa a 4-a într-o tabară de copii, la începutul lunii decembrie. Am împachetat în hartie de cadou tot felul de lucruri care erau de aruncat la gunoi și i-am păcălit pe copiii de acolo că sunt cadouri pentru ei. Să fi văzut bucuria de pe fețele lor și apoi dezamăgirea. Și multe alte de genul acesta.

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau rebelă?

– Am fost introvertită, mai ales cu colegii de la primul liceu. Am avut câțiva colegi destul de răutăcioși, dar și câțiva mai drăguți. La al doilea liceu, a fost diferit, eram mai sociabilă și mai apropiată de ei. În schimb, la Palatul Copiilor, unde petreceam foarte mult timp, socializam ușor și mă simțeam în largul meu. Eram destul de rebelă de fel. Îmi plăcea să mă implic în activitățile extrașcolare, mergeam la concursuri de teatru și de muzică. Prioritizam pasiunile mele.

“Nici acum nu cunosc valoarea banilor”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

– Primii mei bani i-am câștigat la 11 ani, la un concurs de muzică, unde am obținut locul 1. Mereu le dădeam banii părinților, eram prea mică și nu cunoșteam valoarea lor. Nici acum nu cunosc valoarea lor (râde, n. red.).

De ce muzică? Ce te-a determinat să urmezi această carieră?

– De când mă știu am cântat. Cântam de una singură prin casă, uneori chiar inventam propriile linii melodice. Când eram mică, aveam cd-uri cu muzică și-mi făceam singură playlist-uri cu piesele care îmi plăceau cel mai mult. Asta se întâmpla când nu erau ai mei acasă și nu aveam internet. Eram mică, în clasa a 2-a. Să ascult muzică și să cânt a fost mereu activitatea mea preferată, eram foarte pasionată. Toate drumurile au dus către muzică.

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut e Sebastian? Cine pe cine a cucerit?

– Ne-am întâlnit pentru o piesă la studio, dar a fost destul de scurt. Pe platourile de filmare s-a aprins flacăra. Acolo ne-am privit și ne-am cunoscut mai îndeaproape.

Ioana Ignat, despre Sebastian Dobrincu:”Îl cunosc cu bune și cu rele”

Ce crezi că e mai important, omul Sebastian sau ‘creierul’ care știe să facă mulți bani?

– Pentru mine, unul singur, așa cum îl cunosc eu cu bune și cu rele. Dar, mai presus de orice, este un om pasionat, disciplinat, muncitor, stăpân pe el, și mai e și foarte chipeș.

Bănuiesc că vă mai și certați. Cine cedează primul, cine e mai conciliant?

– De cele mai multe ori, el este cel mai rațional dintre noi doi. Eu sunt mai emotivă, dar acum depinde despre ce e vorba.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

– Îmi place să gătesc, da. Pentru mine fac mâncăruri simple și rapide, dar pentru apropiați fac tot felul de bunătăți. E o activitate relaxantă, câteodată.

“Nu dormeam până nu se făcea lumină”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

– Cel mai greu moment din viața mea a fost când am venit la București, pentru că eram singură. Erau nopți în care nu dormeam până nu se făcea lumină, însă după o perioadă m-am obișnuit.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Lumea nu știe despre mine că sunt foarte amuzantă.

“Sunt un om pe care te poți baza”

Care crezi că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

– Cea mai mare realizare a mea este disciplina, pe care am dobândit-o și înțelepciunea. Nu pierd noptile, am un program strict, o dieta strictă, sunt un om pe care te poți baza. O profesionistă în cariera mea și în proiectele în care sunt implicată.

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

– Frumusețea este un atu, dar, fără personalitate, e zero. Eu nu am știut că sunt frumoasă, nu m-am considerat o persoană frumoasă fizic. În schimb am fost ambițioasă și curajoasă. Consider că felul meu de a fi m-a făcut, mai mult sau mai puțin, plăcută.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Dacă ar fi să o iau de la început, nu aș mai pierde timpul cu persoane care nu își doresc să reușească la fel de mult.

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut, până acum?

– Cel mai scump cadou, probabil o vacanță.