Scene incredibile în studioul lui Cătălin Măruță! Mama Adei intervine în războiul cu DOC de la Survivor România

Ada este susținută de mama sa în scandalul cu DOC de la Survivor România. Iulia Dumitru a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruța și a spus care este, din punctul său de vedere, motivul războiului.

Ada are parte de susținere în scandalul cu DOC de la Survivor. După ce pe insulă, mama Faimoasei a intervenit. , a susținut că rapperul este împotriva fetelor din trib.

„Doc se pare că nu are doar cu fata mea. Are în general cu toate fetele de la Faimoși, așa se vede. Nu înțeleg ce are cu Ada. Ei au plecat în acest concurs prieteni. Nu se cunosc de foarte mult timp.

Dar știu că Ada îl admira foarte mult pe DOC. Dorea ca în acest timp în Dominicană să creeze ca doi artiști ce sunt”, a spus mama Adei de la Survivor în

Scandalul în care Ada a fost implicată la Survivor România, greu de privit pentru mama sa

Iulia Dumitru a mărturisit că i-a fost greu să privească scandalul în care Ada a fost implicată la Survivor România. Cu toate acestea, este mândră de fiica că, după, a reușit să-și adune forțele și să contribuie la victoria echipei sale.

„E foarte greu să privești. Din punctul meu de vedere e o agresiune, fizică și psihică. Nu e ușor pentru o mamă să privească așa ceva. Sunt mândră de Ada pentru că e foarte puternică și depășește situațiile.

DOC explică singur de ce face așa ceva. Nu suportă ca fetele să fie unite. Nu înțeleg de ce. Eu nu văd că fetele sunt împotriva băieților. Eu văd că sunt provocate”, a spus mama concurentei Survivor România.

Ada, acuzată că joacă la mai multe capete la Survivor România: „Nu e ușor să trăiești zi de zi criticată”

Cristi Mitrea, cel care discută despre Survivor România în emisiunea lui Cătălin Măruță, a sugerat că poate DOC este nervos deoarece consideră că Ada joacă la două capete. Iulia Dumitru a negat categoric această variantă.

„Ada nu joacă la mai multe capete. Eu văd doar că de când au venit în echipă, băieții nu au fost uniți. Singurele care sunt unite sunt fetele. Sunt tensiuni acumulate. Nu e ușor să trăiești zi de zi criticată. Nu i-a venit acum Adei să-l împingă pe DOC. DOC s-a băgat în ea. Acolo era un context, nu se certau doar Ada și DOC.

Mie mi s-au părut că toate fetele au luat atitudine. Ada are personalitate. La un moment dat, nu-ți mai ții firea. Au fost etape până când ea și-a ieșit din fire. Nu DOC va spune cine să plece din această emisiune. DOC a venit cu agresiune către Ada. A început să urle la Ada”, a afirmat Iulia Dumitru.

Iulia Dumitru nu crede că Ada pleacă curând de la Survivor România

Totodată, chiar dacă Ada este propusă spre eliminare, mama sa crede că actrița o să mai rămână o vreme la Survivor. Iulia Dumitru este convinsă că Faimoasa are o comunitate unită de susținători, care o vor salva încă o dată.

„Am sentimentul că nu vine acasă. Și-a asumat ceea ce a făcut. După părerea mea, nu ai cum să taci când se întâmplă așa ceva. Trebuie să fii prea umil. În continuare, nu cred că Ada nu-l apreciază pe DOC ca artist, doar că acolo s-au acumulat”, a afirmat aceasta.

Mama Adei de la Survivor România, dispută cu Cristi Mitrea: „Eu îți dau una”

Mama Adei a fost deranjată, în schimb, de comentariile lui Cristi Mitrea. Printre altele, sportivul a spus că Ada nu ar fi trebuit să provoace așa un bărbat. De altfel, el a susținut și că este singura fată care îi răspunde lui DOC cu aceeași agresivitate.

„Eu consider că am ieșit din Evul Mediu, în care femeia trebuia să tacă în fața bărbatului și să nu aibă un punct de vedere. Cred că în viața asta a noastră toți suntem oameni, indiferent că suntem femei, bărbați. Trebuie să ne susținem punctele de vedere în funcție de personalitatea pe care o avem. A fost extrem de provocată”, a spus mama Adei Dumitru, Faimoasa de la Survivor.

„Doamnă, când ai un agresor în față, te dai un pas înapoi. Sunt legi nescrise. Eu știu ce înseamnă autoapărarea”, i-a răspuns Cristi Mitrea. „Nu ai ce să cauți tu lângă mine. Eu îmi spun părerea. Eu nu am această mentalitate. Dacă dumneata vii la mine așa, îți dau una!”, fost replica Iuliei Dumitru.