Scene șocante la o grădiniță din Timiș. Primar acuzat că a agresat o mamă. “Ce ați fi vrut, să o iau în brațe”

Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva zile, la grădinița din localitatea Pogănești, comuna Bârna, județul Timiș.

Primarul spune că este victima unui scandal politic

Totul a început, după și i-a reproșat edilului că nu există apă în unitatea de învățământ, iar cei mici sunt nevoiți să se spele în găleată.

„Nu am avut apă în grădinița copilului din satul Pogănești, care aparține de comuna Bârna. În sat nu există apă curentă deloc. Ei s-au lăudat pe la televizor, au făcut reportaje despre cum noi avem acolo un foraj de apă minerală. De trei ani și rețeaua de apă minerală s-a stricat, pompa de foraj nu mai merge.

Cert este că nu avem apă de niciun fel în sat. Cine are fântână, are apă. Cine nu are fântână, nu are apă.

La grădiniță a fost făcut un foraj, dar și pompa aceea s-a stricat de mai multe ori. Până acum am tot sesizat problemele, de fiecare dată cu scandal, pentru că altfel nu se rezolvă. Acum, când am sesizat problema, ni s-a răspuns că poate se va rezolva până la Paști”, a declarat femeia agresată de edil.

Nemulțumită de răspunsul pe care primarul Dumitru Pecora i l-a dat, femeia l-a invitat la grădinița din localitate pentru a le explica și celorlalți părinți situația.

Ajuns în unitatea de învățământ, .

Ulterior, educatoarea le-a povestit părinților ce i s-a întâmplat, iar mămica care l-a invitat pe primar la grădiniță a decis să meargă din nou la primărie, unde a avut loc un scandal monstru.

„M-am dus la primărie și, noroc că am avut inspirația să pornesc telefonul, pentru că el oricum vorbește așa cu toată lumea și nu este prima dată. Eu mai am o înregistrare cu el de acum vreo 2 ani, când tot așa, îmi spune du-te în aia mea”, a afirmat mămica.

Între cei doi a avut loc un schimb de replici dure, după care primarul a bruscat-o pe tânăra mămică.

Întregul moment a fost înregistrat cu telefonul mobil de către femeia agresată, care a postat, ulterior, imaginile pe rețelele de socializare.

În apărarea sa, primarul a spus că este victima unui scandal politic și că femeia agresată ar fi, de fapt, pe listele unui alt partid.

”Ce ați fi vrut, să o iau în brațe, să o pup, ce să fac, din moment ce a vorbit așa cu noi? Foarte vulgar”, a declarat primarul comunei Bârna.