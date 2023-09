Scene șocante la un club de tradiție. Vicepreședintele, la un pas de linșaj după o bătaie în mall

Marcos Braz s-a luat la bătaie cu un fan chiar în interiorul unui magazin din mall. Ulterior, vicele lui Flamengo a fost nevoit să se ascundă în incinta centrului comercial pentru a scăpa de furia fanilor care se strânseseră la fața locului.

Marcos Braz, conflict fizic cu un fan al lui Flamengo într-un mall din Rio de Janeiro. A fost apoi la un pas de linșaj

Din primele informații, îi ceruse lui Braz ca antrenorul Jorge Sampaoli și Gabigol, vedeta echipei, să fie dați afară cât mai repede. Ulterior, ambele părți se acuză că ar fi pornit un conflict fizic.

Cert este că pe imaginile filmate de un trecător cu telefonul mobil se vede că Braz și alte două persoane îl lovesc cu picioarele pe respectivul fan, aflat la pământ. Zeci de suporteri ai lui Flamengo au ajuns repede în zona conflictului, iar Braz a fost nevoit să se ascundă într-un alt magazin, unde a și fost tras grilajul de protecție.

Marcos Braz a fost în cele din urmă escortat agenții de Poliție ajunși de urgență la fața locului, pentru a scăpa de furia zecilor de fani adunați în mall. În final, vicepreședintele lui Flamengo dar și fanul agresat au depus plângeri la Poliție.

Marcos Braz, vicepreședinte Flamengo: “Acel individ m-a amenințat cu moartea și a atacat-o și pe fiica mea, în vârstă de 15 ani”

“Eram împreună cu fiica mea care împlinește 15 ani și voiam să îi cumpăr un cadou. Am fost înjurat și amenințat cu moartea de acest individ. Mai grav, a atacat-o și pe fiica mea. Din acest motiv au intervenit o altă persoană din mall, dar și cei de la securitatea magazinului”, a declarat Marcos Braz, conform celor de la Globo.

Flamengo este una dintre , dar are un sezon sub așteptări. Ocupă doar locul 5 în campionat, cu 12 puncte sub liderul Botafogo. Speranțele fanilor erau ca sezonul să fie salvat în Cupa Braziliei.

În weekend, Flamengo a jucat pe propriul teren manșa tur a finalei Cupei Braziliei contra rivalei Sao Paulo. 67.350 de fani au asistat la partida de pe legendarul stadion Marcana.

Flamengo a pierdut pe propriul teren manșa tur a finalei Cupei Braziliei, scor 0-1, cu Sao Paulo. Încasări record din bilete pe Maracana

Astfel, Flamengo a avut încasări record în fotbalul din Brazilia pentru biletele vândute la derby. 5.060.000 de euro este suma raportată de oficialii celor de la Flamengo.

Doar că fanii nu au avut motive de bucurie. Sao Paulo s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Jonathan Calleri în prelungirile primei reprize. Astfel, Sao Paulo pornește ca mare favorită la câștigarea trofeului înaintea returului programat pe 24 septembrie.