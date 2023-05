Se căsătorește Rona Hartner a treia oară? Până acum nu a avut noroc în dragoste: „Mă las orbită”

Chiar dacă nu a avut noroc în dragoste și a ajuns de două ori la divorț, Rona Hartner nu-și pierde speranța. Artista a făcut dezvăluiri și a vorbit despre posibilitatea de se mai căsători încă o dată.

Rona Hartner, dezvăluiri despre cea de-a treia nuntă

Rona Hartner, în vârstă de 50 de ani, a fost căsătorită de două ori. Vedeta a recunoscut că de fiecare dată a făcut pasul cel mare din dragoste. Mai mult, știa că nu face alegerea corectă, dar acest gând nu a oprit-o.

Prima sa căsătorie a durat numai șase luni. În aceleași timp, mariajul cu Herve Camilleri a ținut un an și jumătate. , însă nu și-a pierdut încrederea în dragoste.

Artista a recunoscut că nu a reușit să iasă din cele două căsnicii nefericite decât atunci când și-a dat seama că lucrurile nu mai pot fi reparate. Astfel că, deși nu și-a dorit, a fost nevoită se renunțe.

„Mi-am dat seama că m-am căsătorit de două ori din pasiune foarte mare și știam în sufletul meu că cele două relații nu sunt bune. Nu am avut forță să mă despart”, a declarat Rona Hartner pentru Antena Stars, conform

„M-am căsătorit doar din iubire”

Artista a mărturisit că nu spune „nu” posibilității de a se căsători pentru a treia oară, mai ales că . Însă, dacă ar mai întâlni persoana care să o facă să se îndrăgostească nebunește, ar analiza mai bine situația.

Vedeta nu se ferește să recunoască faptul că s-a aruncat cu capul înainte în cazurile anterioare. Nu se teme, totuși, că dacă până acum nu a avut noroc, nu o să-și mai întâlnească niciodată marea dragoste, dar preferă să fie precaută.

„Mă iau după instinctul meu, pe care nu l-am ascultat niciodată. Am un instinct incredibil. Eu scanez pe toată lumea, știu ce gândește lumea, știu exact ce părere au și totuși în viața mea, mă las orbită de propria viață.

Am fost atât de îndrăgostită și era reciproc, pentru că nu m-am căsătorit cu bărbați care nu mă iubesc. M-am căsătorit doar din iubire și am fost atât de îndrăgostită încât cred că nu am gândit nicio secundă cu creierul. Am gândit cu inima”, a adăugat Rona Hartner.