Se cere demisia lui Cătălin Predoiu după accidentul de la 2 mai: “BMW-uri au putut să cumpere, dar aparate de testare nici astăzi nu sunt achiziționate”

Totul, după ce un șofer drogat a ucis doi oameni în stațiunea 2 Mai. Și mai trist, băiatul fusese oprit de polițiști pentru că oamenii au sunat la 112 și s-au plâns că acesta conduce haotic. Deși era evident că tânărul nu este în apele sale, polițiștii l-au lăsat să plece pentru că nu aveau la dispoziție un drug test.

Se cere demisia lui Cătălin Predoiu după accidentul de la 2 mai

În aceste condiții, Cătălin Predoiu ar trebui să răspundă cu funcția, crede Cătălin Drulă, mai ales că Predoiu ”nu poate nici măcar să spună câte aparate DrugTest are Poliția Română”. Nu a scăpat de critici nici eternul ministru Lucian Bode, cel acuzat că a ”preferat” să cumpere BMW-uri în timpul mandatului său.

= haos și infracționalitate. Proiectul cu finanțare europeană pe care l-au deturnat pentru a cumpăra BMW-uri de la prietenul președintelui avea inclusiv o componentă de achiziționare aparate DrugTest, printre multe altele. BMW-uri au putut să cumpere, dar aparatele de testare pentru substanțe psihoactive nici astăzi nu au fost achiziționate.

Asta arată prioritățile lor. Premierul Ciolacu trebuie să-l demită pe Predoiu care nu poate nici măcar să spună câte aparate DrugTest are Poliția Română. La toate întrebările concrete ale presei, acest obraznic ministru răspunde sfidător că sunt “detalii tehnice”. Predoiu trebuie să plece acasă. După 4 ani de PNL la MAI, au făcut praf Poliția Română!”, a transmis Cătălin Drulă.

Cătălin Predoiu a reacționat în acest caz și a anunțat că va trimite Corpul de Control pentru a vedea unde s-a greșit. ” prima mea datorie este să mă asigur că este lămurit complet şi întreg adevărul cu privire la aceste împrejurări. Pe baza stabilirii întregului adevăr, asigur că orice neglijenţă sau vinovăţie constatată în cursul anchetei va fi supusă rigorilor legii.

În acest scop, am dispus un control complet care să fie făcut de Corpul de control al ministrului pentru investigarea minuțioasă a întregului lanț de evenimente”, a anunțat Cătălin Predoiu. Totodată, ministrul de interne a recunoscut că ”flagelul drogurilor” a devenit o problemă foarte mare în România, astfel că lupta cu acest fenomen va fi complicată și de durată.

”Trebuie să fim conștienți că, după zeci de ani în care flagelul drogurilor a fost abordat marginal, această luptă va fi de durată”, a completat ministrul Predoiu. La rândul său, avocatul Adrian Cuculis a reacționat și a anunțat că Poliția Română are o vină foarte mare în acest caz, în care șoferul criminal a scăpat printre degete de mai multe ori.

”E clar că acest băiat avea probleme cu drogurile şi de un an şi ceva era sub supravegherea DIICOT, care are o listă lungă cu cei care consumă. Eu cred că dacă poliţiştii şi-ar fi făcut conştiincios treaba, cum ar fi trebuit, fie prin prisma percheziției fie prin prisma reţinerii plăcuţelor de înmatriculare, cred că nu s-ar mai fi ajuns la tragedia asta”, a declarat Cuculis.

În încheiere, Cuculis a precizat că legea Anastasia ar trebui să-l trimită după gratii pe șofer, însă acest lucru nu e garantat. ”Legea este imperfectă în momentul de faţă, discutăm despre modalitatea în care va soluţiona nu parchetul, ci instanţa de judecată.

Dacă se gândeşte distinsul judecător că pe plan local nu reprezintă un chiar aşa mare pericol social şi hai să îi dau o amânare a aplicării pedepsei? Această instituţie i-ar permite lui să nu aibă niciun fel de interdicţie, nici măcar aceea de a nu conduce”, s-a întrebat retoric avocatul.