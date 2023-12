Se deschide o fabrică nouă în România. Sute de locuri de muncă vor fi disponibile

Vești bune pentru românii care sunt în căutarea unui loc de muncă stabil și bine plătit. O nouă fabrică de pregătește să deschidă porțile la noi în țară. Unde va fi amplasată și câteva locuri noi de muncă vor fi disponibile.

Fabrica din România unde se fac angajări în masă

Începând cu anul viitor, o nouă fabrică se va deschide la noi în țară. Este vorba despre Nokian Tyres, o compania de origine finlandeză care vine pentru prima dată în România.

Nokian Tyres este o fabrică de anvelope care își va stabili sediul în Oradea, județul Bihor. Odată cu deschiderea ei, aceasta va crea . Mai exact, peste 350 de locuri de muncă vor fi disponibile pentru români.

Conceptul de funcționare al fabricii este unul inedit și prietenos cu mediu. Nokian Tyres își propune să fabrice în Oradea anvelope printr-un proces inovator, fără emisiii de CO2.

Fără doar și poate, deschiderea noii fabrici de la Oradea reprezintă un pas important pentru dezvoltarea economică a țării noastre. Pentru ca Nokian Tyres să funcționeze pe teritoriul României, a fost nevoie de o investiție de 600 de milioane de euro.

Nicolae Ciucă sprijină inițiativă celor de la Nokian Tyres

Directorul General al fabricii are planuri mărețe în ceea ce privește dezvoltarea afacerii la noi în țară. Pentru ca totul să decurgă ca la carte, Susanna Tusa pune foarte mult accent pe o echipă omogenă care să lucreze cât mai bine și cât mai eficient.

Momentan, . Se caută oameni pentru zona de producție, dar și manageri. Cerințele sunt minime, astfel că oricine își dorește un nou loc de muncă este încurajat să aplice.

Nokian Tyres are planuri mărețe și are de gând să producă șase milioane de anvelope pe an. Primele vor ieși în a doua jumătate a anului, urmând ca restul să fie distribuite către comercializare abia în anul 2025.

Premierul Nicolae Ciucă a vrut să își exprime și el încântarea pentru că un astfel de proiect prinde contur la noi în țară. Acesta a subliniat impactul pozitiv pentru economia autohton și i-a asigurat pe cei din conducere de susținere și sprijin.

”Este o investiţie de peste 600 de milioane de euro. Din această investiţie, ajutorul de stat este unul consistent, de aproximativ 100 de milioane de euro. Avem nevoie de proiecte de anvergură care să aibă o contribuţie substanţială la dezvoltarea economiei noastre”, a spus premierul Nicolae Ciucă, potrivit