Se retrage sportiva care i-a administrat Simonei Halep cea mai drastică înfrângere! La 30 de ani nu mai simte nicio motivație pentru tenis

Garbine Muguruza, jucătoarea de tenis din Venezuela, care a jucat sub drapelul Spaniei, a anunțat că renunță la sportul de performanță. Câștigătoare a zece titluri WTA, între care un Wimbledon și un Muguruza a făcut anunțul în presa din Spania.

În 2017 i-a administrat o corecție drastică Simonei Halep

”A sosit momentul să-mi iau rămas-bun. Am ajuns la final. Povestea mea în acest sport a fost foarte frumoasă. Am realizat multe vise pe care le aveam în copilărie. A venit momentul retragerii și aștept o nouă etapă a vieții mele. Cuvântul pensionat sună tare pentru că am doar 30 de ani, dar au trecut 25 de ani de când am început să joc tenis. Am realizat atât de multe, mă simt mândră.

Am luat decizia treptat. A fost ceva progresiv și ceea ce îmi doresc cel mai mult este să încep următorul meu capitol, departe de tenis”, a spus Muguruza, conform Marca.

“Finala de la Wimbledon rămâne un moment unic pentru mine, deși mai sunt o mie de momente. A fost turneul cel mai mare pe care l-am putut câștiga”, a mai spus ea. Ea a învins-o atunci pe Venus Williams cu 7-5, 6-0.

Garbine Muguruza a fost lider mondial în 2017, după ce i-a administrat o corecție istorică Simonei Halep, la turneul de la Cincinnati, unde i-a administrat un înfiorător 6-0, 6-1 sportivei noastre.

Declinul jucătoarei de 30 de ani, care anul trecut spunea că nu are nici cel mai mic gând să se retragă, a început în 2022, an în care nu a câștigat niciun trofeu. Din februarie 2023, Muguruza n-a mai jucat niciun meci.

Este iubita unui director de la Tom Ford

Cu un an înainte, ea a cunoscut marea dragoste. Iubitul ei este Arthur Borges, un director al companiei Tom Ford, care i-a schimbat complet viața și alături de care călărorește în toată lumea.

Jucătoarea care a urcat pe și s-a antrenat cu trupele de elită din Garda Civilă spaniolă locuiește în Elveția, pe malul lacului Geneva. Cea mai bună prietenă a ei este românca Ilinca, pe care o știe din perioada începuturilor din tenis și pe care a însoțit-o de câteva ori în țara noastră.

În 11 ani de carieră sportivă, Garbine Muguruza a câștigat 24,8 milioane de dolari numai din tenis. Veniturile sale au fost însă mult mai mari datorită contractelor publicitare pe care le-a avut.