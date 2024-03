Cum să călătorești în străinătate cu bani puțini. Cu 30 de euro ajungi în destinații iubite de români

Dacă vrei bilete de avion ieftine, ar fi bine să te grăbești. În ultimele zile din martie, plătești prețuri infime pentru călătorii către locuri adorate de milioane de români, precum Milano sau Paris.

În ultimele zile din martie, românii pot profita de ofertele incredibile ale companiilor aeriene. Sunt disponibile la prețuri de nimic.

De pildă, cea mai ieftină rezervare înregistrată pe o platformă online a fost de numai 30 de euro și este vorba despre un zbor Cluj-Napoca-Paris. În plus, dacă nu ai în plan , s-ar putea că ideea să apară după ce vezi costurile.

Sunt bilete de avion ieftine, care costă foarte puțin. Cu 29 de euro, poți zbura pe rutele Bucureşti-Milano, Cluj Napoca-Bruxelles şi Paris. De asemenea, la 31 de euro, poți merge în Veneția.

Totodată, din categoria biletelor la prețul unei perechi de pantaloni, poți merge și către alte locații iubite de milioane de români. Pentru Bari, oraș din Italia, prețul călătoriei este de 49 de euro.

Care sunt destinațiile favorite ale românilor

În această primăvară, printre destinațiile preferate de români se numără Milano, Roma, Paris, Londra, Bruxelles sau Veneţia. Însă, de menționat este că pe măsură ce sezonul estival se apropie, se vor găsi mai greu bilete de avion ieftine.

Ulterior, în timp ce vremea de afară se încălzește, costurile pentru vacanțe explodează. Dacă acum preţul mediu pentru un zbor către o destinație europeană este de 165 de euro, în mai, tariful va trece de 200 de euro, notează

