Se schimbă buletinele! Ce funcţii va avea noua carte de identitate cu cip

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 14 iulie, în calitate de for decizional, proiectul de lege prin care vor putea fi eliberate cărți de identitate electronice cu cip. În plus, odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ, copiii sub 14 ani vor putea primi la rândul lor buletine, lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată în țara noastră.

Cartea electronică de identitate va ține locul cardului de sănătate și va putea fi folosită inclusiv pentru autentificarea în sistemele informatice ale instituțiilor statului. Dacă nu ești de acord cu noile prevederi nu trebuie să-ți faci griji, întrucât există posibilitatea eliberării actului de identitate simplu, fără cip.

Elaborat în urmă cu trei ani de Guvernul Mihai Tudose, proiectul a stârnit un val de reacții negative la începutul lui 2020, cei mai mulți contestatari invocând motive religioase. Aceștia susțineau că noile buletine ar fi un atentat la mântuire și ar putea avea încorporate antene GPS cu care să fim localizați ușor, oriunde și oricând.

Potrivit Agerpres, legea prevede modificarea mai multor acte normative referitoare la evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în sensul asigurării condiţiilor necesare pentru ca titularul unui document electronic să se autentifice online. Astfel va putea beneficia de diverse servicii electronice bancare, fiscale, sociale, financiare, sau pentru educație.

De asemenea, se instituie o excepţie de la regula eliberării actului de identitate începând cu vârsta de 14 ani. În aceste condiții, opţional, numai la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali, se va putea elibera o carte de identitate simplă sau o carte electronică de identitate, indiferent de vârsta copilului.

Proiectul mai prevede modificarea conceptului anterior privind conţinutul de date al cărţii electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informaţiilor referitoare la calitatea de asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate. Practic, în viitorul document electronic de identitate vor fi înscrise numai datele de identificare ale titularului, certificatul emis de MAI, înscris într-un singur cip, asigurând astfel „funcţionalitatea” de card de sănătate.

Cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate vor avea următoarele termene de valabilitate:

2 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani;

4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

10 ani după împlinirea vârstei de 18 ani;

nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.

Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și în cele ale altor instituţii publice sau private şi utilizarea semnăturii electronice, în condiţiile legii. De asemenea, buletinul simplu, fără cip, conţine date în format tipărit şi în format inscripţionat prin tehnici speciale, alături de elemente de particularizare şi de siguranţă.

Ministerul de Interne a organizat în luna ianuarie o dezbatere publică despre noua carte de identitate, eveniment la care au luat parte reprezentanții unui număr de 40 de asociații neguvernamentale. Cei mai mulți au contestat, însă, proiectul, invocând atât motive religioase, cât și faptul că ar putea avea încorporate antene GPS care să ne localizeze oriunde, oricând.

„Anumite reactii negative motivate religios referitoare la noile cărți de identitate anunțate de MAI sunt provocate probabil de neînțelegerea deplină a conținutului acestui proiect (explicat de autorități), dar și de temeri excesive și nejustificate din punct de vedere teologic”, se arată într-un comunicat transmis la acea vreme de Biserica Ortodoxă Română.