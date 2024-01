Se scumpesc locurile de parcare în București. Cât va costa, de fapt, abonamentul în zonele A, B, C și periferie

Se scumpesc locurile de parcare în București. Noul an a venit cu un preț mai mare pentru abonamente. Vorbim de o majorare cu aproape 14 la sută, tariful pentru locurile de parcare fiind indexat cu rata inflaţiei.

Preț mai mare pentru locurile de parcare în București

Astfel, unii bucureșteni vor ajunge să plătească aproape 700 de lei pe an. Majorările sunt între 41 lei și 83 de lei, în funcție de zonă, conform . Cea mai mare scumpire a fost înregistrată în zona A.

ADVERTISEMENT

Mai exact, au fost adăugați încă 83 de lei pe an la prețul inițial. Astfel, în zona A abonamentul costă 683 de lei, în timp ce în zona B este 569 de lei. Cei care dețin un loc de parcare de reședință în zona C vor plăti 455 de lei, iar cei de la periferie 341 de lei pe an.

Mulți dintre șoferi aleg să plătească taxa în rate. Prima tranșă poate fi achitată până la finalul lunii martie, iar cea de-a doua până în septembrie. Alții au decis să renunțe la

ADVERTISEMENT

„Renunț, da. Categoric. Şi dacă aş avea bani mai mulți tot nu aș accepta să plătesc. O taxă care nu se justifică peste o anumită linie”, a declarat un șofer din București, potrivit sursei citate.

17.000 de cereri în aşteptare pentru locurile de parcare de reședință

Unii dintre bucureșteni susțin că vor plăti în continuare taxa pentru locul de parcare. Însă, sunt de părere că mentenanța spațiilor ar putea fi efectuată mai des, mai ales acum, că taxa a crescut considerabil.

ADVERTISEMENT

„Locurile sunt întreținute, trasarea se face ori de câte ori este necesar. Bineînteles nu putem în timp real pentru că sectorul este foarte mare. Este și un număr mare de locuri de parcare, dar încercăm să ținem pasul cu toate aceste necesităţi”, a transmis Simona Bălaşa, director serviciul parcări Sector 3, pentru Observator.

Deși în Capitală sunt înregistrate circa două milioane de autoturisme, există doar 200.000 de locuri de parcare de reşedinţă. În ceea ce privește numărul parcărilor publice din București acestea sunt peste 30.000.

ADVERTISEMENT

De altfel, Alex Tudor, director general adjunct ADP Sector 2, spune că există aproximativ 17.000 de cereri . Pentru a prinde un loc liber, bucureștenii așteaptă chiar și trei ani, potrivit acestuia.