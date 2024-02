Secrete din Casa Iubirii. Apar noi dezvăluiri și reproșuri. Nicoleta a recunoscut totul abia acum

Ies secrete la iveală din sezoanele anterioare de la Casa Iubirii. Nicoleta, fostă concurentă a primei ediții a emisiunii de pe Kanal D, a dezvăluit lucruri la care admiratorii săi nu s-ar fi așteptat. Ce îi reproșa Sorin?

Ce secrete a scos la iveală Nicoleta din Casa Iubirii

Nicoleta a format cu Sorin i mulți credeau că aceștia vor fi pentru totdeauna împreună. Sentimentele lor păreau sincere și cu intenții serioase.

Însă, după terminarea primului sezon, Nicoleta și Sorin au întâmpinat altfel de situații în afara emisiunii, care nu le-au mai unit, ci le-au despărțit. La câteva luni după ce au ajuns la casele lor, în calitate de iubit și iubită,

Invitată de curând într-un podcast găzduit de Ionuț Stoica, fost participant și el la Casa Iubirii, tot în primul sezon, Nicoleta a mărturisit că, deși în timpul filmărilor era o persoană tăcută, în realitate nu este așa. Mai mult, a acumulat frustrări din cauză că nu și-a exprimat prea mult gândurile.

”Dacă aș avea puterea să șterg cu buretele și s-o iau de la început, clar aș proceda total diferit.(…) Probabil aș face altcumva, strict pentru mine, ca eu să fiu mult mai deschisă și să am puterea și curajul să spun ceea ce gândesc, pentru că am rămas cu niște frustrări după ce s-a terminat emisiunea. Pentru că eu n-am spus ce gândeam și nu era neaparat de rău ceea ce voiam să zic. Așa, ca un sfat, poate să împărtășesc mai multe”, a spus fosta concurentă.

Sorin, gelos pe Nicoleta

Nicoleta a mai dezvăluit că Sorin era destul de gelos și că prefera de multe ori să nu mai spună nimic, pentru a nu-i da acestuia nimic de interpretat. De asemenea, Sorin îi reproșa că râdea la glumele făcute de rivalul său, adică Ionuț, gazda podcastului.

Totodată, fosta concurentă a mai precizat că, dacă nu ar fi avut un partener care să-i impună să nu facă anumite gesturi, ar fi fost mult mai deschisă și pusă pe multe glume. ”Nu mi-am mai dat voie pentru că am văzut că deranjează”, a mai subliniat tânăra.

”Eu râdeam de fiecare dată și mi s-a reproșat că: ”De ce râzi la astfel de glume? Ți se pare amuzant?!”. (…) Și a trebuit să mă cizelez din nou. N-am mai putut să fiu eu. Și aș fi fost amuzantă și pe caterincă.

Să fac glumițe, dar nu mi-am mai dat voie pentru că am văzut că deranjează.(…) Mai ales că tu forțai nota cu asta de multe și ori și eu de fiecare dată râdeam ca și cum o auzeam prima dată”, a mai detaliat fosta concurentă, în podcastul .