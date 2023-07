Adevărul despre despărțirea dintre Sorin și Nicoleta de la Casa iubirii. S-a spus că fostul concurent a lovit-o: „Asta e toată problema”

Sorin de la Casa iubirii a făcut declarații și a spus care au fost motivele care au condus la separarea dintre el și Nicoleta. Bărbatul susține că nu s-a pus niciodată problema despre violență și nu a dat-o afară din casă.

Sorin de la Casa iubirii a spus adevărul despre despărțirea de Nicoleta

Sorin și Nicoleta au format unul dintre cele mai iubite cupluri din emisiunea Casa iubirii. S-au numărat printre iar bărbatul s-a regăsit printre marii câștigători. Părea că au o relație unită, dar în urmă cu câteva săptămâni au anunțat că s-au despărțit.

După acea, în mediul online au apărut mai multe ipoteze despre ceea ce s-a întâmplat. Unele zvonuri au spus că Sorin ar fi fost violent cu Nicoleta și ar fi dat-o afară din casă pe fosta lui iubită.

În aceste condiții, Sorin a lămurit situația și a dezvăluit că nu s-a pus niciodată problema de așa ceva. De fapt, motivele pentru care ar fi pus punct, ar fi că tânăra nu s-a acomodat acasă la el, acolo unde se mutaseră.

„Am rugat-o în genunchi”

Sorin de la Casa Iubirii a dezvăluit ca a încercat de foarte multe ori să o convingă să rămână, însă Nicoleta își dorea cu orice preț să se întoarcă la părinții săi, în Cluj. Acesta a mărturisit în mediul online că a rugat-o în genunchi să nu plece.

„Îmi pare rău că ea nu s-a acomodat. Asta e toată problema, eu nu vreau să-mi las munca și toate lucrurile astea, nu e vorba de părinți, nu e vorba de absoult nimeni. Ea nu s-a acomodat și a stat supărată o grămadă de timp și nu am putut să o fac să se simtă mai bine.

Ultima lună a fost pentru mine stres, acum e pentru mine stres, nu am zis că un an de zile a fost stres. Eu nu am dat-o afară din casă, eu nu am trimis-o acasă. Eu am rugat-o să stea. Și în genunchi am rugat-o să stea

. Și pe mine mă dor chestiile astea, pentru că eu mi-am dorit să fie totul ok și dacă nu a fost nu știți voi ce simt eu sau cum sunt eu pe dinăuntru. Nu știu cum să încercăm să ne împăcăm, dacă nu putem să rezolvăm lucurile care nu sunt ok între noi. Ori o să fac lucurile astea, ori o să plec din țară o perioadă”, a declarat Sorin de la Casa iubirii despre despărțirea de Nicoleta, citat de

Sorin și Nicoleta de la Casa iubirii nu au luat o decizie definitivă în privința relației

Pe de altă parte, Sorin a declarat că și el Nicoleta, cu care s-a cunoscut în Casa iubirii, nu au luat încă o decizie definitivă în ceea ce privește relația, însă amândoi suferă foarte mult după separare.

„Nu știm încă ce se va întâmpla, vom discuta, o să vedem dacă putem găsi o rezolvare pentru problemele noastre și cu siguranță dacă se va întâmpla asta vom apărea în fața voastră și poate vă vom povesti mai detaliat.

Dar până atunci vă rog să ne respectați, să nu aruncați cu răutăți, cum am văzut că face multă lume, atât pe live-urile mele, cât și pe live-urile Nicoletei. Tot ce pot să vă spun e că aceste momente nu sunt ușoare deloc, nu îmi e ușor nici mie, nu îi este ușor nici ei, dar ca să faci ceva în viață trebuie să treci și prin greu”, a mai spus Sorin.