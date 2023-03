Secretul care o ajută pe Teo Trandafir să se mențină în formă. Ce gătește vedeta de la Kanal D

Teo Trandafir a dezvăluit care este secretul ei pentru a se menține în formă. Totodată, vedeta de televiziune a vorbit și despre ce obișnuiește să gătească acasă, pentru ea și fiica sa.

Teo Trandafir, secretul pentru a se menține în formă

activează de ani buni în domeniul televiziunii, iar la vârsta de 55 de ani se menține într-o formă de zile mari. În cadrul unui interviu, vedeta a dezvăluit câteva detalii despre stilul ei de viață.

Teo Trandafir are un stil de viață sănătos și a spus că secretul este cumpătarea, în cazul ei. Prezentatoarea mănâncă puțin, dar are grijă ca dietă să aibă valoare nutrițională. În plus, mișcarea și odihna sunt foarte importante pentru vedeta TV.

Cu toate acestea, prezentatoarea face și excepții. Teo Trandafir a recunoscut că mai consumă, uneori, și dulciuri, dar în cantități mici, fiind vorba tot de cumpătare.

“Singura dietă minune care trece testul timpului și al cântarului este stilul de viață sănătos. Secretul constă în cumpătare. Mănânc puțin, am grijă să am o dietă care să aibă valoare nutrițională, fac mișcare și respect orele de odihnă.

Asta nu înseamnă că nu pot mânca o prăjitură, dar mă opresc la una”, a declarat Teo Trandafir, în cadrul unui interviu pentru .

Ce obișnuiește să gătească Teo Trandafir

, cum ar fi pizza cu ingredientele pe care le are în frigider. Și fiica sa, Maia, mai prepară diverse feluri de mâncare de care îi este poftă.

Atunci când gătește pizza, Teo Trandafir optează pentru ingrediente mai sănătoase, în principiu legume. Preparatul este unul ușor, pe care oricine l-ar putea găti atunci când are în frigider alimente cu care nu știe ce să facă.

“Noi mâncăm puțin și este ultima problemă pe care ne-o punem. De obicei comandăm ce ne este poftă. Maiei, de exemplu, îi plac pastele și are momente când și le prepară singură, face și niște sandwich-uri delicioase. Mai am momente când gătesc ‘pizza cu ce ai în frigider’, cum îmi place să o numesc.

Cel mai important este blatul pe care eu nu îl fac folosind făină și pun legume, de obicei vânătă tăiată pe lung, peste care adaug ceapă, ardei, roșii, prosciutto, ce găsesc prin frigider, le ‘asezonez’ cu mozzarella sau cașcaval și le bag la cuptor. Este un preparat cu efort minim și care ‘salvează’ multe alimente din frigider.”, a mai explicat vedeta pentru sursa menționată.