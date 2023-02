Secretul celebrei Ramona Bădescu pentru a avea un corp de adolescentă! Vedeta ajunsa la 54 de ani nu se abate de la acest obicei

Ramona Bădescu are un corp de adolescentă, la 54 de ani, și a dezvăluit care este secretul ei. Actrița practică un obicei aproape zilnic și este într-o formă de invidiat. În plus, are și un stil de viață sănătos.

Ramona Bădescu, secretul care o ajută să aibă un corp de adolescentă, la 54 de ani

chiar și la această vârstă. Vedeta este foarte activă și merge aproape în fiecare zi la sală, lucru care o ajută să arate la fel ca acum 30 de ani.

Ramona Bădescu a explicat că nu vrea să slăbească, ci să fie tonifiată și să aibă mai multă masă musculară. Vedeta urmează un program special de antrenamente, iar atunci când antrenorul personal nu este la sală, se ocupă singură de ele.

“Am început să merg la sală aproape zilnic, pentru că am mai mult timp dimineața, de când Ignazio merge la grădiniță. Am noroc că sala de sport e lângă mine și mă mobilizez repede. Eu nu vreau să slăbesc!

Vreau să mă tonific, să cresc în greutate, dar în mușchi. Iar asta înseamnă că trebuie să scad lichidele și să cresc masa musculară, ceea ce mă va face să cântăresc mai mult, dar, uitându-mă în oglindă mă voi simți mai tonică, având în vedere că organismul se transformă în timp.

Și eu trebuie să țin pasul cu timpul, așa că de aceea antrenamentele Flexibility & Postural, căci sunt lecții care mă ajută să alungesc musculatura după ce fac sală.

Am un antrenor personal care se ocupă să fac bine toate exercițiile alese. Când nu e el la sală, mă antrenez de una singură”, a declarat Ramona Bădescu pentru .

Ce mănâncă Ramona Bădescu

În afară de faptul că face mișcare cât mai des, Ramona Bădescu are și o alimentație sănătoasă. Actrița mănâncă foarte multe fructe și legume, mai ales ridichile. Îi place foarte mult o anumită salată de crudități, pe care obișnuiește să o prepare acasă.

Un alt secret al vedetei este faptul că preferă să mănânce des și puțin și doar ceea ce îi place.

“Secretul meu este să mănânc des şi puţin şi mai ales ceea ce îmi doresc să mănânc, pentru că dacă nu îmi satisfac dorinţele cerebrale e mai rău, simt frustrări, aşa că întotdeauna, dacă îţi doreşti ceva, să mănânci, dar puţin… Îmi plac foarte mult ridichile, le mănânc între mese, ca să mă satur”, a adăugat actrița.

Ramona Bădescu a avut întotdeauna o siluetă impecabilă. Vedeta s-a menținut în formă maximă chiar și , în vârstă de 4 ani, alături de care locuiește în Italia.