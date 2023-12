Secretul pentru un ten perfect! Ozana Barabancea, sfaturi de frumusețe: ”E la îndemâna oricui”

Ozana Barabancea a dezvăluit în cadrul unui interviu că are o metodă foarte simplă ca să țină ridurile deoparte. Mai exact, folosește o metodă care, susține ea, face tenul perfect. Ceea ce e și mai interesant este că ”tratamentul” poate fi aplicat de orice femeie, indiferent, practic, de venituri.

Cum ține Ozana Barabancea ridurile departe de tenul ei

Ozana Barabancea a vorbit despre ritualurile ei de înfrumusețare, mai ales că, ajunsă la 54 de ani, trebuie să aibă mare grijă de felul în care arată. Și, susține ea pentru emisiunea Oracolul Vedetelor, de la , rețetele pe care le aplică sunt învățate de la regretata sa mamă și de la un coleg de la Operă.

”Mama era o femeie foarte elegantă tot timpul, aranjată, machiată. Pe vremuri nu erau operații, era foarte îngrijită. Țin minte că avea numai o cremă și tot timpul avea tenul impecabil. Ritual nu am de la ea, dar am folosit mulți ani crema aia. După care m-a învățat cineva de la Operă, un coleg de-al meu, Horia Popovici, să mă dau cu mălai pe față și face minuni.

După ce mă demachiez, mă spăl cu mălai ud și fac un gomaj și are și foarte multe vitamine. Este ieftin, la îndemâna oricui”, spune pentru sursa citată. Iar asta înseamnă că metoda ei ar fi cea mai ieftină din lume pentru îngrijirea tenului. Nu de altceva, dar un kilogram de mălai costă în jur de 4 – 5 lei.

Ozana Barabancea, lecții de la regretata ei mamă

Ozana Barabancea și-a pierdut mama la vârsta de doar 14 ani. La acea vreme, vedeta Antena 1 a suferit enorm. Se simțea exclusă, se simțea complexată față de restul oamenilor. Simțea că nu este, cu adevărat completă, așa cum simte oricare copil care își pierde unul dintre iubiții săi părinți.

„Faptul că mama a murit când eu aveam 14 ani a durut și a contat enorm, pentru că am avut acest sentiment de frustrare. Eu eram orfana aia, nu mai aveam același cerc de prieteni, simțeam că am ceva în minus, cred că am avut un complex de inferioritate. Și totuși ea m-a vegheat și mi-a ghidat pașii, iar eu sunt aici”, a mai spus .

Pe de altă parte, a mai dezvăluit Ozana Barabancea pentru sursa citată, de-a lungul timpului și-a însuși lecțiile primite la mama sa. Iar una dintre cele mai importante este legată de felul cum trebuie să relaționeze cu cei din jur. Iar acest lucru, la rândul ei, a încercat să îl întipărească în memoria copiilor ei.

„Nu știu dacă le-am insuflat-o, dar le-am povestit despre asta. Mama mea îmi spunea `Să nu calci pe cadavre`. Nu am înțeles eu mult timp ce înseamnă asta, după care mi-a explicat sora mea. Să nu calci pe suferința altora, dacă vezi că oamenii suferă, fă ceva să le alini inima.

Asta am învățat de la mama mea. Și să fiu cochetă, mama purta pălărie, mi-au rămas multe pălării de la ea”, a mai spus Ozana Barabancea. Și, e adevărat, la mai toate emisiunile în care este jurată la Antena 1, artista a apărut cu câte o pălărie care să îi completeze ținuta.