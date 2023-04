Șefii Rapidului, ultimatum pentru jucători înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Ce se întâmplă cu Adi Mutu

Jocul din Bănie vine într-un moment dificil pentru giuleșteni, care nu au obținut nicio victorie în play-off, iar în înfrângerea cu Sepsi au arătat un joc mai mult decât modest care a fost la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Jucătorii Rapidului, avertizați înaintea partidei cu Universitatea Craiova

După două remize în care ar fi meritat poate mai mult, Rapid a pierdut fără drept de apel cu Sepsi. Acest lucru l-a nemulțumit pe acționarul Victor Angelescu, care le-a dat un ultimatum jucătorilor înaintea meciului cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

”Am făcut partide foarte bune înainte de meciul cu Sepsi. Cu CFR trebuia să câștigăm. Avem o problemă, când jucăm bine și trebuie să câștigăm nu câștigăm, iar când jucăm prost pierdem sigur.

Ultimul meci a fost execrabil, unul dintre cele mai slabe meciuri. Nu pot să le găsesc nicio scuză, nici jucătorilor, nici staff-ului. Sperăm să ne revenim. Așa, per total, în aceste cinci meciuri, am arătat bine, dar nu am luat prea multe puncte, din păcate.

ADVERTISEMENT

Mai mult ca sigur, în privința jucătorilor trebuie să ne decidem cu cine vom ataca următorul sezon. Acum au oportunitatea să demonstreze că merită să rămână. Legat de staff, avem încredere în antrenor, care are un contract pe termen lung. Suntem mulțumiți de ceea ce a arătat și nu se pune problema unei schimbări de antrenor”, a declarat Angelescu, la emisiunea Fotbal Club de la .

Ce obiective a setat Angelescu pentru acest final de sezon

Acționarul din Giulești i-a avertizat pe jucătorii lui Adrian Mutu că obiectivul din acest sezon este calificarea în cupele europene, însă cel mai mult își dorește ca echipa să practice un fotbal de calitate.

ADVERTISEMENT

”Jucătorii trebuie să fie foarte atenți, pentru că la anul avem alte obiective și trebuie să vedem cu cine putem să le atacăm. Avem un obiectiv să jucăm în cupele europene, încă se mai poate realiza. Dar mai mult vrem să arătăm un fotbal frumos”, a spus Victor Angelescu.

La finalul întâlnirii pierdute în deplasare cu Sepsi, scor 0-2, nici antrenorul Adrian pentru jocul extrem de slab prestat de formația sa, însă s-a ferit să dea în jucători.

ADVERTISEMENT

Pentru Rapid urmează o deplasare extrem de grea în Bănie. Partida cu Universitatea Craiova, din etapa a 4-a a play-off-ului din Superliga, este programată duminică, 16 aprilie, de la ora 21:00.