Șeful lui Poli Iași, detalii financiare din transferul lui Luis Phelipe la FCSB: „Nu mă vând scump!”

Luis Phelipe a fost transferat la FCSB pentru suma de 200.000 de euro plus 20% dintr-un viitor transfer. Gigi Becali speră să dea lovitura cu noua sa achiziție. Patronul echipei de pe primul loc i-a pus o clauză record noului venit.

Luis Phelipe nu va juca contra FCSB-ului

“Nu am avut discuții cu el pentru că a fost foarte rapid totul. Am luat decizia atunci, seara, Phelipe nici nu era semnat. Acum e semnat, da. FCSB încă nu a plătit suma de bani. A plecat pentru că a venit o ofertă de împrumut 50.000, el era jucătorul cu care vorbisem de principiu pentru o prelungire.

Acum, mă știți cum tratez fiecare transfer. Sunt omul care nu mă vând scump și nici Poli Iași, dar a fost o conjunctură. A făcut deplasarea cu echipa la Craiova, va juca sâmbătă, dar nu va juca și cu FCSB.

Avem și 20% la Phelipe. Eu cred că putem lua un profit, ce au fost procente în lumea fotbalului mi-au ieșit. Cu Târnovanu a fost dorința clubului să fie răscumpărate procentele. Acum, cu Phelipe, nu e cazul”, a declarat Cornel Șfaițer.

Luis Phelipe este unul din cele 3 transferuri confirmate de FCSB

Transferul lui Luis Phelipe face parte dintr-un plan complex al celor de la FCSB de întărire al lotului. Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA faptul că își dorește cel puțin 3 fotbaliști în pauza competițională.

“Am avut un jucător, Simao, pe care l-am avut la Botoșani și am fost la retragerea lui Ronaldo de la echipa națională în 2011, am fost la Sao Paolo. Am ținut legătura și eu l-am ajutat. A mai fost în România, ținem relația, ținem legătura. El mi l-a propus pe Luis Phelipe.

La Iași, Phelipe avea 6.000 de euro salariu. Să crească el ca joc și sunt sigur că dacă va fi un jucător important o să îi mai crească Gigi Becali. Până la 7.000 de euro pe lună, acolo sunt salariile noastre, ca la majoritatea echipelor, sunt lucruri de care ne lovim.

Nu ma nici o emoție că rămânem fără Leo Grozavu de Sărbători. Am stabilit și programul. Pleacă marți într-o vacanță și am vorbit să rămână după meciul cu FCSB să vedem în ce dată îi cheamă înapoi”, a completat Cornel Șfaițer.

Iasi spera sa dea lovitura din procentele lui Phelipe