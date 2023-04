Şeful Poliţiei Călare Iaşi, arestat pentru viol repetat. Victima, o fetiță de doar 11 ani. Update

Plângerea privind faptele de viol contra bărbatului a fost depusă în 29 martie 2023, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, de către reprezentantul legal al fetei, „din conținutul căreia a reieșit posibilitatea săvârșirii mai multor fapte de natură penală”.

Şeful Poliţiei Călare Iaşi, reținut pentru viol

Procurorii au dispus începerea urmăririi penale sub aspectul în formă continuată, agresiune sexuală în formă continuată, înșelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, procurorul Ștefan Fânariu.

Bărbatul reținut ar fi Tiberiu Cebotaru, șef serviciu al Poliției Călare Iași, potrivit unor surse consultate de . Directorul Poliției locale Liviu Zanfirescu a declarat că acuzațiile care i se aduc lui Cebotaru nu au legătura cu atribuțiile de serviciu ale acestuia. Zanfirescu a precizat că va fi deschisă o anchetă internă, disciplinară.

„Am fost surprins de faptul că a fost reţinut. Am avut o discuţie cu acest coleg după ce, în cursul anului trecut, în luna septembrie, a venit o doamnă care a reclamat că nu i se restituie o sumă de bani, după ce a avut o tranzacţie cu acest coleg legat de un cal. Nu cunosc amănunte, doar că această persoană a venit la mine în încercarea de a-și recupera banii.

Am încercat, am avut discuţii, însă colegul a zis că este o chestiune privată. Am înţeles şi am îndrumat acea persoană să se adreseze instanţei de judecată fiind o cauză civilă sau Poliţiei dacă se constată altceva. Absolut nimic despre agresiuni sau alte fapte în legătură cu situaţia pe care o ştim cu toţii astăzi”, a comentat Liviu Zanfirescu.

Directorul Poliției Locale a adăugat că aceasta a fost singura problemă legată de angajatul instituției care i s-a adus la cunoștință. Șeful instituției a mai precizat că, dacă ar fi avut activități de instructor, atunci Cebotaru ar fi trebuit să le declare anual, în declarația de avere.

Potrivit sursei citate, în , polițistul local a declarat doar venitul din salariul (circa 80.000 lei/an) și norma de hrană aferentă (circa 11.700 lei/an). În 2019, el a contractat un credit bancar de 125.000 lei, scadent în anul 2024. La capitolul bunuri, Cebotaru deține în co-proprietate un teren intravilan în mun. Iași (720 mp), o vilă (222 mp) și un apartament (46 mp).

Raporturi sexuale sub amenințarea cuțitului

Bărbatul a dobândit calitatea de suspect în data de 25 aprilie. ”În perioada septembrie-octombrie 2022, o persoană de gen masculin, instructor de echitație, profitând de rolul său de antrenor și de vulnerabilitatea persoanei vătămate minore, în vârstă de 11 ani, prin constrângere fizică (amenințare cu un cuțit) și psihică, în timpul cursurilor, ar fi supus-o la trei raporturi sexuale, în trei împrejurări diferite.

Anterior, în perioada ianuarie 2021 – mai 2022, cu ocazia cursurilor de echitație desfășurate, aceeași persoană, profitând de autoritatea sa și de vulnerabilitatea aceleiași persoane vătămate minore, ar fi supus-o pe aceasta la acte de natură sexuală, prin constrângere psihică, atingând-o în zonele intime în timpul cursurilor”, susțin procurorii.

Magistrații au mai descoperit că Cebotaru ar fi oferit cursuri de echitație, deşi nu deţinea niciun fel de autorizație în acest sens, iar, în anul 2022, ar fi determinat alte persoane vătămate să achiziționeze un cal contra unei sume de bani, ascunzându-le cumpărătorilor faptul că animalul nu i-ar fi aparținut.