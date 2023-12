Belgia , Bosnia, Ucraina sau Islanda. Înainte de confruntarea directă cu „tricolorii” de la turneul final, selecționerul Belgiei, Domenico Tedesco, a analizat naționala lui Edi Iordănescu și a avut cuvinte de laudă la adresa a doi jucători.

Selecționerul Belgiei, impresionat de doi „tricolori” înainte de Euro 2024: „Un nume mare”

va avea loc pe 22 iunie, pe stadionul din Koln, ora 22:00. Domenico Tedesco a declarat pentru presa locală că naționala României este una tânără și i-a remarcat pe Ianis Hagi și Radu Drăgușin.

„România a câştigat grupa în faţa Elveţiei. Este o echipă foarte tânără şi foarte talentată, cu câţiva jucători interesanţi, cum ar fi Hagi, un nume mare, fiul lui Gheorghe.

Dar nu este doar el: Drăguşin, de exemplu, este un fundaş central solid. Ca să menţionez doar câteva nume, dar deja îi cunosc puţin”, a spus Domenico Tedesco.

Selecționerul Belgiei, sincer înainte de meciurile de la Euro 2024: „Ar fi ciudat să nu spunem că suntem favoriți”

Belgia este favorită certă la câștigarea grupei. „Diavolii” au cel mai valoros lot din Grupa E, însă Domenico Tedesco le atrage atenția jucătorilor săi. Selecționerul Belgiei a remarcat-o și pe Slovacia, care a pierdut doar două meciuri în grupele de preliminarii, ambele contra Portugaliei.

„Ar fi ciudat să spunem că, pe hârtie, nu suntem favoriţi în această grupă. Pare mai uşoară decât Grupa B (n.r. Spania, Croaţia, Italia şi Albania), dar cu toţii suntem în fotbal de suficient timp pentru a şti că hârtia nu este adevărul, iar hârtia nu este terenul.

Slovacia, de exemplu, a terminat pe locul 2 în spatele Portugaliei şi a pierdut doar două meciuri, ambele în faţa Portugaliei: 1-0 şi 3-2. Acesta este doar un exemplu al diferenţei dintre hârtie şi teren”, a mai spus Domenico Tedesco.

Ce a scris presa din Belgia după tragerea la sorți: „O grupă mai degrabă abordabilă”

Contrar declarațiilor lui Domenico Tedesco, jurnaliștii belgieni consideră că Belgia nu va avea probleme în misiunea de a se califica în optimile Euro 2024. Belgienii nu o văd pe România capabilă să o încurce pe naționala lui Domenico Tedesco.

„Cap de serie la tragerea la sorți, Belgia a prins o grupă mai degrabă abordabilă. România, care va participa la EURO 2024 pentru a șasea oară, nu a câștigat decât un meci din cele 16 împotriva Belgiei”, au notat jurnaliștii de la .

„Fără jucători de top pentru România, dar cu vechi cunoștințe: Răzvan Marin și Denis Drăguș (ex Standard), Ianis Hagi (ex Genk) și Nicolae Stanciu (ex Anderlecht).

Cel din urmă încă este cel mai scump transfer pentru Anderlecht, care a plătit aproximativ zece milioane de euro pentru mijlocașul ofensiv. În prezent, jucătorul vedetă al României joacă în… Arabia Saudită”, au scris ziariștii de la publicația locală .