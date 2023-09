Selecționerul Israelului pleacă supărat după 1-1 pe Arena Națională: ”E un rezultat bun pentru România”

Tricolorii au condus după în minutul 28, dar s-au văzut egalați după ce egala în minutul 53.

Concluziile selecționerului Alon Hazan după România – Israel 1-1

Selecționerul Israelului spune că rezultatul este unul bun pentru România, însă nu și pentru Israel, pentru că jucătorii lui au dominat partida și puteau obține victoria.

ADVERTISEMENT

În același timp, selecționerul din Israel a prins curaj după ce Elveția s-a încurcat cu Kosovo și spune că are speranțe la primul loc, deși la meciul direct au pierdut cu 3-0.

”E un rezultat bun pentru România, noi am jucat mult mai bine. România e o echipă foarte bună, am încercat să profităm de slăbiciunile României și, în repriza a doua, am reușit. Am avut ocazii multe în repriza secundă.

ADVERTISEMENT

Știam deja că Kosovo, Israel și România se vor bate pentru locul doi, dar elvețienii insistă să piardă puncte și s-ar putea ca lupta pentru primul loc să fie deschisă. Sunt mai mulțumit de evoluția jucătorilor decât de punctul obținut.

Uneori e bine să câștigi un punct și să nu joci atât de bine, dar asta nu înseamnă că ai un viitor. E important să ai o evoluție bună. Vom juca cu Belarus și sper să fim la fel de puternici.

ADVERTISEMENT

Unul dintre punctele noastre forte a fost galeria de 3000 de oameni. Își doreau să vadă că jucătorii luptă pentru fiecare minge și cred că asta s-a întâmplat”, a spus selecționerul Alon Hazan.

Alon Hazan este selecționerul Israelului din mai 2022. Din 2016 până în prezent a ocupat doar funcții în cadrul federalilor, fiind anterior selecționer la U18, U19 și U21. Doua victorii, cu Andorra și Belarus, două remize, cu România și Kosovo și o înfrângere, cu Elveția, are Israel în grupa preliminară.

Echipele folosite în România – Israel

România: Moldovan – Manea, Burcă, Drăgușin, Bancu – M. Marin, R. Marin – Sorescu, Stanciu, Coman – Alibec. Rezerve: Târnovanu, Aioani – Rațiu, Screciu, Cicâldău, Pușcaș, Mihăilă, Hagi, Rus, Olaru, Moruțan, Camora

ADVERTISEMENT

Israel: Glazer – Dasa, Miguel Vitor, Lavi, Dor Peretz, Solomon, Goldberg, Turgeman, Gloukh,17. Jehezkel, Revivo. Rezerve: Peretz, Jarafi – Jaber, Lemkin, Safuri, Weissman, Kinda, Kanichowsky, Abu Fani, Baribo, David, Davidzada