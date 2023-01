Selena Gomez, probleme serioase de sănătate. De ce îi tremură mâinile vedetei

Actrița din serialul de televiziune american Only Murders in the Building are De ce îi tremură mâinile vedetei internaționale și cum a reacționat după ce s-a expus în fața fanilor.

Selena Gomez suferă de lupus, o boală autoimună cu care a fost diagnosticată în anul 2015. Cântăreața a vorbit în repetate rânduri de tulburarea medicală care a făcut-o chiar să se retragă din viața publică la un moment dat.

Internauții au observat că îi tremură mâinile când încearcă să pună apă micelară pe un burețel. Artista a recunoscut că este vorba de un simptom al afecțiunii de care suferă și care i-a cauzat numeroase neplăceri.

„Lol, îmi tremură mâinile din cauza medicamentului meu pentru lupus. De asemenea, nu sunt o profesionistă în machiaj, nu am o tehnică”, a scris actrița într-un comentariu de pe TikTok, scrie .

În documentarul My Mind and Me, care prezintă viața Selenei Gomez, fanii de pretutindeni au putut afla durerile cu care se confruntă cântăreața. Vedeta a dezvăluit că lupta cu boala autoimună este cel mai greu lucru prin care trece acum.

PSA I got most of these products free. I ain’t just rolling like that everywhere. Use any serum to take off make up before washing. It breaks it up nicely. Also use a sponge to wipe eyes to treat eyes delicately when removing make up. K I’m done pretending I know what I’m taking about.