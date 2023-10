Semne de întrebare după revenirea lui Lupescu la Dinamo: “Eşti şeful lui Ferguson la UEFA şi tu vii la academie?”

Invitații lui Cristi Coste din studioul Fanatik SuperLiga, mai exact Vivi Răchită, Alin Buzărin și Robert Niță, nu au înțeles de ce Ionuț Lupescu a făcut această alegere în cariera sa. Asta, în condițiile în care Lupescu a ocupat în trecut funcții foarte importante la FRF, Federația Saudită de Fotbal sau chiar UEFA.

Semne de întrebare după revenirea lui Lupescu la Dinamo

Primul care a ridicat această problemă a fost Vivi Răchită, cel care nu înțelege cum poate cineva care a fost șeful lui Sir Alex Ferguson să vină să vegheze asupra juniorilor de la CS Dinamo. ”A fost șeful lui Ferguson, era mândrie, sunt compatriot cu Ionuț Lupescu. Nu cred că va rămâne prea mult în România. Rădoi s-a lăsat când a spus că se duce să joace fotbal cu cămilele. Acum toate cămilele de sute de milioane joacă acolo”, a transmis Răchită.

Mai mult, Vivi Răchită nu înțelege de ce Ionuț Lupescu nu s-a dus la FC Dinamo, dacă a ales cu sufletul și vrea să dea o mână de ajutor acestui club. ”Nu are diplomația necesară de a conduce fotbalul românesc. Poate că în Germania ar merge lucrurile ăstea. În România trebuie să fii mai altfel. Acum am înțeles că el merge ca doctorul la pacient să îi facă un diagnostic. Dacă-i găsește cancer în metastază? Unde se mai întoarce?

Am văzut că a zis că n-a discutat nimic despre Dinamo. A discutat cu Voicu, nu s-a discutat nimic despre Dinamo. Tu care ești un jucător emblematic al lui Dinamo, nu vorbești nimic despre Dinamo, te duci la CS Dinamo? Păi suporterii sunt la echipa de primă ligă, du-te unde sunt suporterii!”, a completat Vivi Răchită.

De aceeași părere au fost și Alin Buzărin și Robert Niță, fostul jucător al celor de la Rapid concluzionând: ”Eu nu înțeleg ce i-a trebuit lui Lupescu postul la Dinamo. Să vii de la om de administrație cu funcții importante la UEFA și FRF, să te ocupi de academia? Serios? Ori e o dragoste dusă la extrem, față de numele Dinamo”.

Ionuț Lupescu vrea să facă o academie puternică la CS Dinamo

Ionuț Lupescu a declarat, la prezentarea sa oficială, că a venit la CS Dinamo pentru a construi o academie puternică de fotbal, probabil și pentru că CS Dinamo ar avea resursele necesare, comparativ cu FC Dinamo. “Să clarificăm care este scopul şi obiectivul meu aici, alături de CS Dinamo. Cred că suntem în faza finală în care se va construi clubul Dinamo. Dar cred că asta nu este suficient pentru clubul Dinamo.

E foarte important ca şi centrul de copii şi junior, pentru că nu arată ca o Academie. E clar că trebuie să se investească şi în infrastructură. Scopul meu aici este să fac o analiză pe care să i-o prezint domnului preşedinte. Vrem un proiect naţional de Academie. Până acum 10 ani, acest club a produs cei mai mulţi jucători care au ajuns la Dinamo Bucureşti sau la alte cluburi din Liga 1. Chiar şi la echipa naţională. Eu nu am venit aici ca să dau pe cineva afară”, a declarat Ionuț Lupescu.

Semne de întrebare după sosirea lui Lupescu la CS Dinamo