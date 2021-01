Senatoarea Diana Șoșoacă despre vaccinare: “Eu nu sunt anti-vaccinistă, am făcut toate vaccinurile copilăriei”

Senatoarea Diana Șoșoacă, membră a Alianței pentru Unirea Românilor, a declarat luni la Antena 3, în emisiunea moderată de Mihai Gâdea, că “nu sunt o anti-vaccinistă, am făcut toate vaccinurile copilăriei, atât eu cât și copiii din familia mea”.

În urmă cu câteva săptămâni, Șoșoacă a afirmat că nu a ezitat să își vaccineze copiii cu schema națională, acest lucru fiind ușor de verificat la medicul de familie.

Senatoarea AUR a fost parte din mai multe scandaluri în această pandemie, refuzând, printre altele, să poarte mască în Parlamentul României.

Diana Șoșoacă comentând despre vaccinare: “Nu sunt o anti-vaccinistă”

“Eu nu sunt o anti-vaccinisită, am făcut toate vaccinurile copilăriei, copiii mei sunt de asemenea vaccinați cu acele vaccinuri care se recomandă.

Cum să mă înțep cu un vaccin despre care nu știu mai nimic? Am citit o groază de prospecte de vaccinuri…ce savanți să ascult? Am văzut ce savanți avem, de mor pe capete oamenii. Gradul de mortalitate la acest COVID-19 nu sare de 1%, este sub 1%. Mai mult decât atât, de ce pentru un vaccin avem cinci-zece ani de testare și aici avem câteva luni?”, a declarat senatoarea AUR la Antena 3.

Senatoarea AUR: “În prezent se face un experiment cu acest vaccin, iar medicii sunt cobai”

“În momentul de față se face un experiment cu acest vaccin, până în 2023 este vorba despre un test, iar medicii sunt cobai în acest lucru.

Cum se face că în China, unde a apărut boala nu mai există pandemie? Ei nici măcar nu au vaccinat pe nimeni și nu au nicio problemă. Foarte bine că în prezent nu sunt suficiente vaccinuri în România”, a adăugat Diana Șoșoacă.

Șoșoacă: “E dreptul meu să refuz vaccinarea, iar pacientul nu poate fi influențat”

“E dreptul meu de a refuza și e dreptul oamenilor de a refuza. Am să vă urmăresc experimental pe dumneavoastră care vă vaccinați. De ce inoculați în opinia publică că cel care nu dorește vaccinarea bate câmpii? Nu batem câmpii, este dreptul nostru.

Nu înțeleg de ce un domn senator (n. red Emanuel Ungureanu) dorește ca legea să fie încălcată (n. red. acesta dorind ca actorii și persoane publice să ajute la campania de convingere a populație să se vaccineze). De asta am ajuns în această situație, este o debandadă totală, nimeni nu respectă legea, pacientul nu poate fi influențat de nimeni”, a mai declarat Șoșoacă.

