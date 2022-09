Serena Williams s-a răzgândit și nu mai vrea să se retragă: “Întotdeauna am iubit Australia”

US Open este ultimul turneu. Și este gata să fie mamă și să exloreze o altă versiune a sa. Acestea, erau, pe scurt, mesajele transmise de Serena Williams, în revista Vogue, cea care a primit exclusivitatea anunțului retragerii Serenei Williams. Numai că, , din turul 3 al competiției de la New York, care a consființit eliminarea sa, ar putea să nu fie, totuși, ultimul al carierei.

După înfrângerea în fața Ajlei Tomljanovic, Serena Williams a plâns ca un copil și . La conferința de presă însă, răspunsurile sale au avut darul de a-i pune pe fani pe gânduri.

A menționat că a simțit că jocul său a crescut pe parcursul turneului. Iar când a fost întrebată dacă este ultimul său US Open, a replicat: ”Nu se știe niciodată”.

Mai mult, , și un alt lucru a dat de gândit. ”Nu știu [n.r. ce ar fi nevoie pentru a juca din nou] – nu mă gândesc la asta. Totuși, întotdeauna am iubit Australia”, a spus ea zâmbind.

Și, în continuare, a lăsat să se înțeleagă că va mai cugeta în ceea ce privește retragerea. ”Dar da, știi ce, am parcurs un drum lung de la ediția de anul trecut de la Wimbledon.

Nu sunt sigură dacă acesta a fost ultimul meu moment sau nu. Să o fac într-un alt moment cred că este mult mai bine.

Căci este nevoie de multă muncă pentru a ajunge aici. Și e clar că sunt capabilă încă. Este însă nevoie de mult mai mult decât atât.

Sunt gata să fiu mamă, să explorez o altă versiune a Serenei. Tehnic vorbind, în lume sunt încă super tânără, așa că vreau să am un pic de viață în timp ce încă sunt capabilă să merg”, a fost declarația Serenei Williams.

