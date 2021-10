Serghei Mizil o distruge pe Oana Mizil după moartea surorii sale, Donca: ”Și-a permis să intre cu bocancii în viața mea”

Din acest motiv, Serghei Mizil a ținut să dezvăluie cine este, de fapt, Oana Mizil, aceasta din urmă făcând o serie de dezvăluiri care l-au deranjat cumplit pe fratele regretatei Donca.

”A avut regrete cu acel copil pe care nu a putut să îl aibă. La opt luni i s-a scos bebelușul din burtică, cu prima ei iubire, Nicu. Apoi am apărut noi și soțul ei care este un om extraordinar și va rămâne în continuare alături de noi”, spunea Oana Mizil, lucru care l-a scos din sărite pe Serghei.

Serghei Mizil a făcut-o praf pe Oana Mizil

După ce, zile la rândul, a refuzat să vorbească despre Serghei Mizil a avut, pe canalul său de Youtube, o ieșire foarte nervoasă la adresa Oanei Mizil, pe care o acuză, printre altele, că ar profita, pe nedrept, de numele pe care îl poartă.

”Am avut o săptămână foarte grea. Am stat să mă gândesc mult dacă să spune ce am să spun acum, dar trebuie să pun punct la niște lucruri”, susține Serghi Mizil în scurta alocuțiune pe care o are pe canalul său de Youtube.

Și, pentru a fi foarte clar, Serghei Mizil face public numele pe care Oana Mizil s-ar avea de fapt, susținând că aceasta din urmă nu are nicio legătură de rudenie, în fapt, cu el sau cu Donca.

”Toate televiziunile și toată lume au căutat-o pe numita Oana Mizil. Toți spuneți că este copilul meu. Nu este copilul meu. Și nu o cheamă Mizil. Pe ea o cheamă Oana Coman Ștefănescu Nicolae”, a precizat Serghei Mizil.

Serghei Mizil susține că Oana Mizil nu face parte din familia sa

”Și-a permis să intre cu bocancii în viața mea și a surorii mele, Donca. Pot să demonstrez și cu acte că suntem frați, să se termine toate discuțiile astea că eu sunt înfiat, că suntem înfiați, că eu sunt țigan sau nu știu ce…”, spune Serghei Mizil pentru a lămuri tot felul de zvonuri apărute în spațiul public.

Și supărat nevoie mare, Serghei Mizil a mai aruncat câteva acuzații în direcția Oanei Mizil, cea care o numea pe Donca ca fiind mătușa ei și care susținea că i-a fost alături până în ultima clipă de viață.



”Dar pentru legătura mea care a fost cu această femeie (Donca, n red.) am hotărât să nu vorbesc absolut nimic până în clipa de azi. Acest personaj, Oana Coman Ștefănescu Nicolae, nu Mizil, Mizil a fost adăugat, nu are nicio legătură cu familia Niculescu Mizil. (…) Dacă ea vrea să se intituleze, pe mine nu mă interesează, ea poate să zică orice, să facă orice. Familia Niculescu Mizil, în toată relația asta, sunt eu, Donca, și cu Lidia”, a explicat Serghei Mizil.

Ce spunea Oana Mizil despre Donca, sora lui Serghei Mizil

La înmormântarea regretatei a făcut o serie de declarații presei despre relația pe care a avut-o cu decedata, lucru care, de altfel, l-a și socs din sărite pe controversatul personaj monden.

“Foarte greu, pentru că Donca a fost ca și mama mea. Ne-a crescut, de când eram mici. Ce să zic, a plecat o parte din sufletul meu. S-a dus și am stat cu ea până în ultima clipă, am ținut-o de mână. Eu, fetele ei și soțul ei. Am stat cu ea cam tot timpul, pentru că de doi ani de zile suferea destul de rău și în ultimele zile chiar am stat lângă ea. (…) A vrut să o vadă pe fetița mea și m-a întrebat unde este fata. I-am povestit Mariei, am pregătit-o și am adus-o pe fetiță și a stat de vorbă cu ea și zâmbea. A zis că o să aibă grijă de ea și că o va proteja de acolo de unde se duce, adică de la Doamne Doamne”, a declarat Oana Mizil pentru

Serghei Mizil a anunțat decesul surorii sale, Donca, pe conturile de socializare. ”Azi e cea mai tristă zi din viața mea. Am pierdut-o pe sora mea, Donca. Dumnezeu să te odihnească…”, a fost mesajul postat pe contul său de socializare de Serghei Mizil.