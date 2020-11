Sergio Ramos va reprezenta o nouă firmă de echipament sportiv. Care este stadiul negocierilor cu Real Madrid

Sergio Ramos a postat prima poză oficială în ghetele Adidas, chiar dacă nu și-a pus semnătura încă pe un nou contract cu o altă companie. Ramos și Real Madrid sunt aproape de a semna un nou acord.

Jucătorul campioanei Spaniei a publicat pe Instagram o fotografie în care se poate observa că nu mai este încălțat cu ghetele celor de la Nike, firmă ce a reprezentat-o în ultimii zece ani, notează jurnaliștii de la AS.

Jucătorul spaniol a hotărât să rupă înțelegerea cu Nike, una care oricum se termina. Jurnaliștii din Spania spun că se duce o adevărată luptă pentru imaginea fotbalistului lui Real Madrid, între mai multe companii de echipament sportiv.

Puma și Under Armour sunt favorite pentru semnătura sa

După 10 ani, jucătorul spaniol a hotărât să renunțe la înțelegerea cu Nike și nu a fost de acord cu noua propunere a americanilor.

Încă din luna septembrie se cunoștea faptul că jucătorul nu va mai semna cu firma din America de Nord, după ce ultima propunere a celor de la Nike a fost refuzată de Sergio Ramos. 1,5 milioane de euro i-a propus Nike, sumă care nu i-a convenit jucătorului.

De atunci, spaniolul a purtat mai multe negocieri cu mai multe companii de echipament sportiv. Favorite la obținerea semnăturii jucătorului de la Real Madrid sunt Puma și Under Armour. New Balance se află și ea printre companiile care s-ar putea înțelege cu Ramos, potrivit Intereconomia TV.

Ramos va mai juca la Real cel puțin un sezon

Conform aceleași surse, jucătorul ar urma să-și pună semnătura pe un contract cu Under Armour, înțelegerea îi va aduce peste două milioane de euro pe an. Under Armour devine pe zi ce trece o concurentă tot mai puternică pentru marile branduri sportive, se arată în sursa citată. Nici mare rivală a lui Nike, Adidas, nu este exclusă de jurnaliștii din Spania.

Ramos și actuala sa echipă negociază un nou contract, iar fratele său, și în același timp agentul lui Sergio, a discutat despre acest lucru în presa din Spania. Într-un interviu dat pentru El Golazo, Rene Ramos a vorbit despre prelungirea înțelegerii dintre Sergio și Real Madrid. ”Nu avem noutăţi şi aş prefera să nu vorbesc despre acest subiect. Cadou de Crăciun? Aş prefera să nu intru în detalii. Sunt discuţii private între noi şi clubul Real Madrid”, a spus Rene Ramos.

”Sergio se recuperează şi îşi forţează limitele, ca de obicei. Este un mare profesionist, care se ridică în fiecare zi de la pământ”, a mai zis Rene Ramos. Sergio este dorit și de PSG. Jurnaliștii din Spania spun că Ramos și Real sunt aproape de o nouă înțelegere și că fotbalistul ar urma să mai evolueze măcar un sezon la echipa din Madrid. Ramos a ratat meciul în care Real Madrid a fost învinsă de Alaves.

