Sergiu Buș și-a stabilit prioritățile pentru 2022. ”Vreau să-i fac fericiți pe suporterii lui CFR Cluj”. Video

Atacantul Sergiu Buș este un produs 100% al campioanei României CFR Cluj. Nu sunt mulți jucători care se pot lăuda cu acest statut, în lotul actual al vișiniilor, iar Buș vrea să profite din plin de șansa revenirii ”acasă”.

Pentru fotbalistul de 29 de ani acest contract ar putea fi ultimul important al carierei, începută în urmă cu aproape 15 ani chiar la CFR Cluj.

Sergiu Buș: ”Pot ajuta CFR-ul, am crescut aici”

În derivă financiară de ani buni, oficialii de la CFR Cluj încearcă să reconstruiască o echipă competitivă, capabilă să reediteze performanțele din ultimii ani, atât în competițiile interne, cât și în întrecerile continentale intercluburi.

Unul dintre fotbaliștii care se pliază, deocamdată perfect, pe noile idealuri ale feroviarilor este .

Fotbalistul a semnat la jumătatea acestei luni un contract valabil pentru două sezoane și jumătate. Nu a apucat să îmbrace tricoul campioanei în ultimele meciuri ale anului și așteaptă șansa primei apariții în fața propriilor suporteri.

”Am revenit acasă. Am un sentiment aparte acum că m-am întors. Este presiune la CFR Cluj, întotdeauna a fost. Dar eu cred că am o anumită experiență şi pot să ajut CFR-ul, pentru că am crescut aici.

Într-adevăr, așteptările sunt mari, dar mă bucur că sunt aşa deoarece vreau să fiu cât mai responsabil şi chiar vreau să îi fac fericiţi pe fani. Pe majoritatea cred că îi cunosc, mai ales pe cei din galerie”, a declarat Buş.

Care sunt atuurile lui Sergiu Buș în lupta pentru titularizare

Atacantul a evoluat ultima oară într-un meci oficial pe 7 noiembrie, pentru , iar ultimul gol l-a marcat tocmai în luna martie.

Fotbalistul nu se teme de concurența de la CFR și spune că este pregătit să intre oricând pe teren, datorită antrenamentelor extrem de dure pe care le făcea în Coreea de Sud.

”Eu chiar mă consider la un nivel foarte bun din punct de vedere fizic pentru că antrenamentele în Coreea erau extrem de grele. În fiecare zi mă luăm de cap şi nu-mi venea să cred cât de mult putem să alergăm fără minge.

Dar acest tip de pregătire a fost unul bun pentru mine pentru că nu jucam. Iar la fotbal se întâmplă dacă nu joci să îţi ieşi din ritm, să te îngraşi sau să ai probleme musculare. Acum depinde de mine să mă menţin şi cred că o pot face pentru că sunt profesionist”, a explicat Buș.

Despre lupta pentru titularizare, fotbalistul crede că evoluțiile celorlalți atacanți din lotul campioanei sunt un stimulent pentru el.

”Atacanții au jucat foarte bine în prima parte a campionatului, au înscris goluri şi e foarte bine că au ajutat echipa. Eu îmi voi vedea însă de pregătire şi de treaba mea. Antrenorul va decide cine o să joace”, a mai spus Sergiu Buș.