Serialele cu care Netflix vrea să dea lovitura în iulie. Surprize mari pentru abonați

Netflix a anunțat serialele care apar în luna iulie 2023. Utilizatorii se vor bucura de titlurile apărute, printre care se numără și volumul 2 din cel de-al treilea sezon “The Witcher”.

Serialele cu care Netflix vrea să dea lovitura în iulie. Abonații vor avea de ales din multe titluri

Cea mai populară platformă de streaming din lume conține atunci când vine vorba despre filme, seriale, emisiuni și documentare. În fiecare lună apar titluri noi, iar multe ajung în topul celor mai vizionate producții.

Printre cele mai așteptate seriale de pe Netflix în luna iulie se numără și “The Witcher”, cu volumul 2 din sezonul 3. “The Lincoln Lawyer”, “Too Hot to Handle” și “Sweet Magnolias” sunt alte seriale foarte așteptate de abonați.

Din 27 iulie, , protagonistul “The Witcher”. Regii, elfii și demonii Continentului luptă pentru a o captura, însă protagonistul o ascunde pe Ciri și are de gând să-și protejeze familia reunită recent împotriva celor care vor să o distrugă.

Yennefer deține puterile magice ale lui Ciri și îi conduce la fortăreața Aretuza. Acolo speră să afle mai multe lucruri despre puterile fetei, încă neexploatate. Aceștia își dau seama că au ajuns, de fapt, pe un câmp de luptă al corupției politice, magiei negre și al trădării. Pentru a nu se pierde unul pe celălalt, trebuie să riposteze și să lupte din toate puterile.

Serialul “The Lincoln Lawyer” (Sezonul 2, Partea 1) va fi disponibil din 6 iulie. Firma lui Mickey este la mare căutate, iar cei din echipa sa lucrează din greu. Între timp, în viața protagonistului apare o femeie acuzată de crimă. Aceasta îi devine clientă, iar între ei începe o aventură.

Din 11 iulie va fi disponibil și serialul “Ninteen To Twenty”. Câțiva tineri adolescenți petrec ultima săptămână înainte de 20 de ani și au parte de primele clipe în calitate de adulți, fără restricții.

De asemenea, din 14 iulie va apărea și sezonul 5 din serialul “Too Hot to Handle”. Mai mulți tineri atrăgători și fără obligații sunt urmăriți cu mare atenție și se luptă pentru premiul de 200.000 de euro. Pentru acesta, trebuie să se abțină de la orice activitate erotică.

Ce alte seriale vor fi disponibile pe Netflix în iulie

“Hack My Home” (7 iulie). Patru tineri creativi încearcă să găsească soluții și tehnici ingenioase pentru a decora locuințele unor familii.

(12 iulie). Serialul documentar are în centru poveștile a trei fundași NFL, urmărind participarea lor în sezonul 2022/2023.

(13 iulie). Anzu se angajează ca menajeră a doameni Mitarai, o femeie rece, pentru a scoate la suprafață adevărul în legătură cu incendiul care i-a distrus familia cu 13 ani în urmă.

(13 iulie). Stilista Mavis Beaumont a suferit o despărțire grea, iar acum încearcă să-și caute fericirea urmând propriile reguli.

(14 iulie). Șapte chefi profesioniști încearcă să-și aplice ideile prin rafinament în restaurantul de lux Palm Court, aflat în hotelul Langham din Londra.

, sezonul 3 (20 iulie). În urma scandalului de la Sullivan's au parte de drame de familie care le încearcă serios relațiile.

, sezonul 3 (20 iulie). În urma scandalului de la Sullivan’s au parte de drame de familie care le încearcă serios relațiile. “Sintonia”, sezonul 4 (25 iulie). Nando, Rita şi Doni trec printr-un eveniment major și sunt nevoiți să meargă pe drumuri diferite. Cu toate acestea, încearcă să-și salveze prietenia și relațiile.

Mai mult, la finalul lunii, pe 28 iulie apar trei titluri noi. Este vorba despre “A Perfect Story”, “D.P.” (sezonul 2) și “The Tailor” (sezonul 2).

Ce filme și documentare apar pe Netflix în iulie

“The Out-Laws” (7 iulie)

(7 iulie) “Love Tactics” 2 (14 iulie)

2 (14 iulie) “Mr. Car and the Knights Templar” (12 iulie)

(12 iulie) “The (Almost) Legends” (19 iulie)

(19 iulie) “Hapiness for Beginners” (27 iulie)

(27 iulie) “Paradise” (27 iulie)

Totodată, luna aceasta vor fi disponibile pe platforma de streaming și filmele “Ad Astra”, “Bohemian Rhapsody”, “The Revenant”, “Gone Girl” și “Top Gun”.

Tot luna aceasta apar și câteva documentare, printre care și “UNKNOWN” (3 iulie), “WHAM!” (5 iulie) și “The Deepest Breath” (19 iulie). Vor mai fi disponibile și “Missing: The Lucie Blackman Case” (26 iulie) și “The Lady of Silence: The Mataviejitas Murders” (27 iulie).