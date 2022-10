Şoc pentru fanii unui celebru serial Netflix. Actorul principal şi-a anunţat plecarea: “Voi preda torţa cu reverenţă”

Fanii unui celebru serial Netflix au avut un șoc după ce au aflat că actorul principal și-a anunțat plecarea. Acesta va fi înlocuit de un alt actor celebru.

Actorul principal al unui celebru serial Netflix și-a anunțat plecarea

Compania de streaming a anunțat că , bazat pe seria de romane cu același nume ale autorului polonez Andrzej Sapkowski, a fost reînnoit pentru al patrulea sezon.

Rolul lui Geralt din Rivia, protagonistul serialului, nu va mai fi interpretat de Henry Cavill.

Serialul este difuzat pe Netflix din 2019, iar până acum au fost lansate două sezoane. Cel de-al treilea va apărea anul viitor.

Din sezonul al patrulea, Henry Cavill va fi înlocuit de un alt actor cunoscut, Liam Hemsworth. Actorul este celebru pentru rolurile din filmele The Hunger Games, The Expendables 2, The Last Song sau Independence Day: Resurgence.

“Călătoria mea ca Geralt din Rivia a fost plină atât cu monștri cât și aventuri și, din păcate, îmi voi lăsa jos medalionul și sabia pentru Sezonul 4.

Fantasticul Liam Hemsworth va prelua mantia Lupului Alb în locul meu.

Cum se întâmplă cu cele mai mărețe personaje literare, voi preda torța cu reverență pentru timpul petrecut întruchipându-l pe Geralt și sunt entuziasmat să văd interpretarea lui Liam a acestui bărbat dintre cei mai nuanțați și fascinanți”, a scris Henry Cavill pe pagina sa de Instagram.

De asemenea, Cavill i-a urat actorului australian să se bucure de rolul din The Witcher.

La sfârșitul lunii septembrie, Netflix a anunțat, în cadrul evenimentului Tudum, că sezonul 3 The Witcher se va lansa în vara lui 2023.

Totodată, compania a anunțat că miniseria spin-off Blood Origin va fi disponibilă pe platforma de streaming la finalul acestui an. Producția va apărea de Crăciun, pe 25 decembrie.

Acțiunea din Blood Origin se va desfășura în lumea elfilor cu 1.200 de ani înainte de evenimentele relatate în The Witcher. Anunțul apariției miniseriei a fost făcut la aproximativ două săptămâni de la finalizarea filmărilor pentru sezonul 3 The Witcher.

Liam Hemsworth, prima reacție după ce a preluat rolul lui Henry Cavill

Actorul australian Liam Hemsworth a reacționat după ce s-a aflat că a preluat ștafeta de la Henry Cavill. La rândul său, acesta a postat un mesaj pe rețelele sociale.

Îndrăgitul actor este fan al serialului The Witcher, iar acum este entuziasmat să interpreteze rolul principal.

“Henry Cavill a fost un Geralt incredibil și sunt onorat că îmi predă frâiele și îmi permite să preiau săbiile Lupului Alb pentru următorul capitol al aventurii sale.

Henry, am fost un fan al tău de ani de zile și am fost inspirat de ce ai adus acestui personaj îndrăgit.

Chiar dacă am niște ghete mari de umplut, sunt cu adevărat entuziasmat să pășesc în lumea The Witcher.”, a scris Liam Hemsworth pe pagina sa de .

Henry Cavill, noul James Bond?

În urma anunțului făcut de Netflix au apărut zvonuri potrivit cărora Henry Cavill a renunțat la rolul din The Witcher pentru a prelua .

În toamna anului trecut, actorul Daniel Craig și-a luat rămas-bun de la personajul celebru.

Henry Cavill a fost considerat întotdeauna unul dintre favoriții pentru a prelua rolul.

În plus, unul dintre producătorii seriei de filme, Michael G, Wilson, a declarat la începutul acestei luni, pentru , că următorul James Bond va fi trecut de 30 de ani. Pentru un astfel de rol, producătorii își doresc pe cineva cu experiență.

Daniel Craig avea 39 de ani atunci când a fost selectat pentru rolul spionului James Bond. Henry Cavill are în prezent 39 de ani. Deocamdată, producătorii nu au anunțat nimic despre cel care va interpreta rolul.