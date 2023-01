Serialul cu care HBO Max dă lovitura în ianuarie 2023. Se anunță probleme mari pentru Neflix

Serialul cu care HBO Max ar putea da lovitura va avea premiera luna aceasta. Este o producție mult așteptată de utilizatori.

Serialul cu care HBO Max va da lovitura în ianuarie 2023

de la jumătatea acestei luni este așteptat de foarte mulți utilizatori ai platformei de streaming.

ADVERTISEMENT

Anul acesta, mai multe seriale sunt așteptate atât pe Netflix, cât și pe HBO Max. Printre ele se numără și The Last of Us, serial inspirat dintr-un popular joc post-apocaliptic din anul 2013.

Producția îi are în centru pe Ellie, interpretată de actrița Bella Ramsey, o adolescentă de 14 ani, imună la o infecție cerebrală care a creat apocalipsa, dar și pe Joel (Pedro Pacal), supraviețuitorul care trebuie să o scoată dintr-o zonă de carantină pentru a o duce în vestul Statelor Unite.

ADVERTISEMENT

Serialul va fi disponibil pe HBO Max începând cu data de 15 ianuarie 2023. Producția a fost creată de Craig Mazin și Neil Druckmann, fiind bazată pe jocul video omonim din 2013, dezvoltat de Naughty Dog.

HBO Max ar putea da lovitura cu acest serial, lucru care ar putea fi o problemă pentru Netflix, platforma de streaming “rivală”.

ADVERTISEMENT

iar de atunci mulți abonați au ales această platformă de streaming care concurează cu Netflix și cu Disney Plus.

Ce alte seriale sunt așteptate anul acesta

Un alt serial mult așteptat pe platforma HBO Max este White House Plumbers, care va avea premiera în luna martie.

ADVERTISEMENT

Serialul are la bază volumul “Integrity”, scris de Egil și Matthew Kroghli lansat în 2017, prezentând o unitate secretă de investigații a Casei Albe, care a fost înființată în urma Pentagon Papers pentru a opri scurgerea informațiilor clasificate către presă.

ADVERTISEMENT

De asemenea, și serialul The Palace va avea premiera pe aceeași platformă de streaming în 2023. Kate Winslet va avea rolul principal și va fi, totodată, producătorul executiv al serialului.

The Idol este o altă producție așteptată de utilizatori și spune povestea relației complicate dintre o vedetă pop în ascensiune și liderul unui cult contemporan.

Și pe Netflix sunt așteptate seriale anul acesta, potrivit . Printre ele se numără și The Lying Life of Adults, bazat pe romanul cu același nume al Elenei Ferrante. Serialul va fi disponibil pe Netflix din 4 ianuarie.

All the Light We Cannot See este bazat tot pe un roman. Este vorba de cartea lansată de Anthony Doerr, câștigător al premiului Pulitzer. Producția va avea premiera tot anul acesta.

Alte seriale așteptate pe Netflix sunt Queen Charlotte: A Bridgerton Story și 3 Body Problem. Acesta din urmă este creat de David Benioff și D.B. Weiss, producătorii serialului Game of Thrones.