Serialul de pe Netflix care a înnebunit lumea. Face deja istorie, are milioane de vizualizări. E pe primul loc în top și în România

Producția de pe Netflix care a impresionat oamenii. A intrat în preferințele tuturor, cu milioane de vizualizări. Ocupă prima poziție în țară, românii declarându-se uimiți de povestea pe care o propune.

Mai exact, pelicula intitulată All the Light We Cannot See este dedicată persoanelor peste 16 ani și este adaptarea romanului Toată lumina pe care nu o putem vedea, scrisă de Anthony Doerr. Autorul este câștigător al premiului Pulitzer în anul 2015.

Lansat pe 2 noiembrie pe renumita platformă de streaming, serialul a ajuns imediat la inimile celor din fața ecranelor. În momentul de față are peste 9.800.000 de vizualizări și se află în preferințele cetățenilor români.

Potrivit Netflix, ocupă datorită evenimentelor pe care le propune și care sunt situate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Concret, ”vorbește” despre o adolescentă franceză oarbă pe nume Marie-Laure.

Care este povestea din All the Light We Cannot See

Povestea din All the Light We Cannot See (Toată lumina pe care nu o putem vedea) este despre tânăra care locuiește în Paris, aproape de Muzeul de Istorie Naturală, unde lucrează tatăl său. Desfășurarea acțiunii are loc la o vârstă fragedă a acesteia.

Din păcate, naziștii ocupă orașul și adolescenta și figura paternă sunt nevoiți să fugă în cetatea fortificată Saint-Malo. Aici este retras unchiul lui Marie-Laure, care locuiește într-o casă înaltă foarte aproape de mare.

Rolul fetei este interpretat de actrița Aria Mia Loberti. Personajul și destinul unui soldat german, Werner (Louis Hofmann), ajung să se ciocnească în Franța ocupată. Amândoi încearcă să supraviețuiască devastării de la momentul respectiv.

Mini-seria are 4 episoade, care au fost primite extrem de bine de oameni și care au lăsat zeci de recenzii pozitive. Internauții adoră distribuția grozavă, dar și felul în care a fost transpusă povestea deloc doi în de pe Netflix.

Din distrubuția peliculei mai fac parte actorii: Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Lars Eidinger, Corin Silva și Sarah Crowden. Bugetul producției a fost unul destul de mare având în vedere atenția la detalii, costume și alte cerințe specifice celui de-al Doilea Război Mondial.