Serialul de pe Netflix care a rupt în trending pe toată planetă. A apărut și în România

Este deja un succes planetar. Creat de George Kay și François Uzan, serialul Lupin de pe Netflix a depășit 76 de milioane de descărcări în întreaga lume. Un record pentru o producție franceză.

„Lupin se va întoarce pentru partea a treia”

Marele public s-a îndrăgostit de aventurile lui Assane Diop, interpretat de Omar Sy, un tânăr devastat de moartea tatălui său, acuzat de o pe care nu a comis-o.

Zece episoade ale serialului au fost oferite de platforma Netflix pe parcursul anului 2021. Un prim lot în ianuarie, urmat de un al doilea în iunie. Evident, având în vedere răspunsul publicului, un alt sezon a fost deja confirmat.

„Lupin se va întoarce pentru partea a treia”, a anunțat producția pe site-ul creat în jurul personajului lui Assane Diop. Data de lansare este acum cunoscută: cele 7 episoade ale sezonului 3 din Lupin vor fi disponibile pe Netflix începând cu 5 octombrie 2023.

Fantomele trecutului nu-i dau pace

Din distribuția seriei a treia a filmului Lupin fac parte Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole Garcia, Hervé Pierre, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella și Vincent Londez. Toți au apărut deja în părțile anterioare ale serialului Lupin.

Bravo à ceux qui l’ont bien vu : Lupin partie 3, le 5 octobre. — Netflix France (@NetflixFR)

„Acum în clandestinitate, Assane (Omar Sy) se ascunde și trebuie să învețe să trăiască departe de Claire (Ludivine Sagnier) și de fiul lor, Raoul. Dar în fața suferinței pe care o îndură din cauza lui, Assane nu mai suportă și decide să se întoarcă la Paris pentru a le face o propunere nebunească: să părăsească Franța și să înceapă o viață nouă în altă parte. Dar fantomele trecutului nu sunt niciodată departe și o întoarcere neașteptată îi dă planurile peste cap”, rezumă noua serie.

Omar Sy, recompensat cu mai multe premii

Netflix a dezvăluit primul trailer pentru partea a treia a serialului Lupin la evenimentul virtual Tudum, la 24 septembrie 2022.

Il est l’homme le plus recherché du pays. Regardez-le disparaître. Assane Diop revient dans Lupin, partie 3 : prochainement. — Netflix France (@NetflixFR)

Potrivit „Omar Sy a mai jucat în filme precum: X-Men: Days of Future Past” (2014),, „Jurassic World” (2015), „Transformers: The Last Knight” (2017).

Actorul a primit mai multe pentru munca sa, inclusiv două premii Globe de Cristal pentru Cel mai bun actor, Premiul pentru Realizări în Carieră la Festivalul Internațional de Film Black din Montreal și Premiul Satellite pentru Cel mai bun actor într-un serial de dramă/gen pentru interpretarea sa din Lupin”.

Seria „Lupin” a fost perfectă pentru Omar Sy. „Este un amestec între visul său american de cinema de gen și atașamentul său profund francez, precum și dorința de a rămâne mereu aproape de cultura franceză”, spun criticii.