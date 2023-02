Sfâşiat de durere, un actor a izbucnit în lacrimi, în direct la tv. Şi-a pierdut familia la cutremurele din Turcia

Actorul turco-britanic Tamer Hassan, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din filmele cu gangsteri, a izbucnit în plâns în cadrul unui interviu televizat, când a dezvăluit că membrii familiei sale şi-au găsit sfârşitul printre dărâmăturile cauzate de cutremurul care a ucis peste 21..000 de oameni în Turcia și Siria.

Tamer Hassan (54 ani) se află acum în Cipru, de unde conduce o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta la criza umanitară. Obiectivul său este de a aduna 100.000 de lire sterline, bani cu care va merge la persoanele afectate de dezastrul natural de la începutul acestei săptămâni.

Starul din Football Factory a încercat cu greu să-şi stăpânească lacrimile, dar în cele din urmă a izbucnit în plâns, în timp ce vorbea pentru Sky News: “Familia mea e dispărută în urma acestor cutremure… Nu a fost găsită. Din cauza vremii reci, nu avem speranță… Suntem destul de îngrijorați”, a mărturisit actorul, printre suspine.

“We need manpower on the ground now, as well as money coming in.”

British-Turkish actor Tamer Hassan says help is desperately needed following the devastating 7.8 magnitude earthquake in Turkey and Syria.

