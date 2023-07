Sheriff dă totul în returul cu Farul: ”Am pregătit şi penalty-urile!”

Sheriff va juca la Tiraspol meciul retur al „dublei” cu Farul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. , însă Robert Bordin a anunțat că echipa sa este pregătită să se lupte pentru calificare. Sheriff a pregătit, inclusiv loviturile de departajare.

Sheriff dă totul în returul cu Farul: „Important că revenim pe stadionul nostru”

UEFA a anunțat la începutul lunii iulie că . Inițial, forul continental a stabilit că returul se va disputa pe stadionul „Zimbru” din Chișinău. Astfel, moldovenii revin pe propria arenă după o perioadă de peste un an. Robert Bordin, antrenorul lui Sheriff Tiraspol, consideră că revenirea pe propria arenă constituie un avantaj important.

„Mâine vom avea parte de un meci foarte dificil. Este important să ne arătăm călitățile. Jucătorii sunt pregătiți să obțină rezultatul pe care toți ni-l dorim. Vom mai avea azi un antrenament, iar mâine vom avea șansa de a întoarce rezultatul din manșa tur. Este foarte important că revenim pe stadionul nostru și vom juca în fața fanilor.

În meciul tur, Farul a avut câteva momente periculoase, dar și noi am avut suficiente șanse de a marca. Noi ne-am descurcat bine timp de 90 de minute, am pus presiune și am fost activi. Totuși, adversarul a marcat, noi nu, iar aici s-a făcut diferența”, a declarat Roberto Bordin, înaintea partidei.

„Pregătim loviturile de departajare la fiecare antrenament”

Roberto Bordin nu exclude varianta ca cele două formații să își dispute calificarea în turul al doilea preliminar din Liga Campionilor la loteria loviturilor de departajare. Antrenorul lui Sheriff a recunoscut că pregătește acest aspect la fiecare antrenament alături de jucătorii campioanei Moldovei.

„Pregătim loviturile de departajare la fiecare antrenament. Suntem pregătiți și pentru această variantă. Toți jucătorii sunt sănătoși, iar antrenamentul din această seară va decide care vor fi titularii de mâine”, a mai spus Robert Bordin.

Amine Talal, mijlocașul celor de la Sheriff Tiraspol, este de părere că moldovenii pot trece de Farul. Căpitanul formației din Moldova a precizat că „marinarii” lasă spații în defensivă. „Mâine este meciul decisiv. Acum ne cunoaștem adversarul mai bine și vom încerca să ne îmbunătățim jocul pentru partida retur.

Farul are o echipă bună, însă trebuie să ne îmbunătățim jocul. Am văzut că lasă destul de multe spații și ar trebui să profităm de asta”, au fost cuvintele marocanului Amine Talal.

Ce urmează pentru Farul și Sheriff după disputa din Liga Campionilor

Câștigătoarea „dublei” dintre Farul și Sheriff Tiraspol se va califica în turul al doilea preliminar din Liga Campionilor, unde urmează să o întâlnească pe învingătoarea din disputa Maccabi Haifa – Hamrun. Israelienii sunt favoriți la calificare, deoarece au câștigat manșa tur cu scorul de 4-0.

Echipa care va pierde „dubla” Farul – Sheriff Tiraspol își va continua parcursul european în turul al doilea din UEFA Conference League. Adversara din a treia competiție europeană pentru Farul sau Sheriff Tiraspol va fi câștigătoarea din meciul Urartu (Armenia) – Zrinjski (Bosnia). Bosniacii au câștigat partida tur cu scorul de 1-0.