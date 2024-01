Și-a dat demisia de la Kanal D! Vedeta rupe tăcerea! E vorba și de bani

Una dintre vedetele Kanal D, Antonia Ștefănescu, a decis să se despartă, definitiv, de postul turcesc. Fosta soție a lui Andrei Ștefănescu ne-a explicat, pe larg, motivele demisiei sale.

Antonia Ștefănescu, una din vedetele Kanal D, a plecat din televiziune

Antonia Ștefănescu, una dintre , a decis să se despartă, definitiv, de stația tv. Ea a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, motivele pentru care a plecat din lumea televiziunii.

Desigur, , nu a stat niciun moment ”pe bară”. Ea și-a găsit un alt domeniu în care să activeze, cel al imobiliarelor. Iar ajutorul cel mai mare pe care îl are acum, odată cu schimbarea programului, este chiar de la Andrei Ștefănescu, fostul ei soț.

Antonia Ștefănescu nu mai e printre vedetele Kanal D

De o perioadă destul de lungă nu am mai auzit nimic de tine. Ce faci Antonia, cu ce te mai ocupi?

Antonia Ștefănescu, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu: – Mi-am schimbat locul de muncă, după ce am fost cam un an și jumătate la Kanal D. Acum sunt la o firmă dezvoltatoare. S-a încheiat cu televiziunea. În termenii actuali sunt asistent manager la o firmă care se ocupă cu dezvoltare imobiliară. Singură, tot singură (n.r. râde). Este cu liniștea pe aici prin viața mea, deși aș vrea să fie mai agitație (n.r. râde). Dar nu-mi stă capul!

De ce ai plecat de la Kanal D?

– S-a nimerit pur și simplu jobul acesta printr-o vecină care a plecat din țară! Eu inițial voiam ceva part time pe lângă ce faceam la Kanal, ca să mai fac un ban. Dar am venit la interviu și am rămas. Am zis să fac schimbarea că nu mi-a ieșit în cale degeaba. Sunt la program acum ce-i drept, cu toate astea, e mai bine din toate punctele de vedere.

”Mai bine să nu fug de schimbare”

Principalul motiv pentru care ai renunțat la contractul cu Kanal D au fost banii?

– Da, dar și faptul că eu funcționez cu mersul tot înainte, și când s-a ivit așa neașteptat, de nicăieri, am zis că e clar pentru mine și mai bine să nu fug de schimbare. Sunt încântată de alegerea făcută.

Ai zis că ești tot singură! De ce pe plan amoros nu se leagă nimic?

– Nu se întâmplă lucruri pentru că, se pare că trebuie să accept invitații la cină, ieșiri cu bărbați, ieșiri în oraș cu fetele! Iar eu nu apuc să mai fac și asta. Mă refer la ieșiri în club, etc. Sincer, pentru prima parte recunosc că nu-s interesată, deoarece nu e nimeni convingător ca și conținut, deci insuficient ca să-mi reorganizez prioritățile.

Ayan este și va fi mereu prioritatea ta numărul unu! Ce mai face micuțul, care nu mai este chiar micuț?

– Ayan e la grupa zero deja! Este încântat, chiar îi place și merge cu drag la școală. Și-a făcut prieteni noi, este activ, poate prea activ (n.r. râde). Se descurcă bine, chiar au dat niște teste la care a luat punctaj mare. Ca și până acum, își petrece timpul la fel cu noi, cu mine și cu Andrei, mă refer în mod egal să zic așa.

Andrei Ștefănescu își ajută fosta soție

Apropo de Andrei, fostul tău soț, în ce relație mai sunteți? Reușiți să vă înțelegeți pentru al face fericit pe Ayan?

– La noi mereu a fost la libera înțelegere, stăm cu el fiecare în funcție de timpul pe care îl avem liber și mereu ținem cont de ce vrea Ayan! Doamne ajută, este totul bine! Chiar tot ce ține de Ayan se vorbește până și ce haine, șosete și alte lucruri trebuiesc luate! Acum cu școala, rechizite și alte lucruri.

Mă ajută foarte mult Andrei acum de când mi-am schimbat locul de muncă, asta pentru că nu mai am atât de mult timp liber ca înainte. În timpul săptămânii nu reușesc să ajung eu mereu să-l iau de la școală și merge el. Ne susținem! Facem puștiul fericit!