Scandal monstru la Kanal D din cauza show-ului lui Dan Negru! Exclusiv

Dan Negru e pe cai mari la Kanal D, devenind, într-un timp scurt, principala vedetă a postului de televiziune. Doar că, în spatele audiențelor pe care le-a înregistrat cu emisiunile de cultură generală există câteva lucruri pe care telespectatorii nu le cunosc. Nu e totul roz în culise, așa cum pare pe micul ecran.

Scandal în culisele Kanal D. Ce se întâmplă cu emisiunea lui Dan Negru

Kanal D a început deja filmările pentru următorul pariu care îl are ca amfitrion pe Dan Negru, după producțiile „Jocul cuvintelor” și „Tu urmezi!”. Este vorba despre show-ul „The Floor”, un concurs de cultură generală cu 50 de participanți în același platou TV, unul care a lăsat un gust amar mai multor persoane care s-au prezentat la preselecții.

ADVERTISEMENT

O tânără care a fost la castingul pentru emisiunea lui Dan Negru face dezvăluiri explozive, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cum sunt tratați potențialii concurenți de cei care trebuie să îi selecteze. Fata, a cărui nume rămâne anonim din motive de siguranță pentru ea, plus că nu vrea să devină ”vedetă”, ne-a spus că persoanele selectate pentru „The Floor” au mai fost și în alte emisiuni și că ar exista favoritisme chiar și la un asemenea concurs.

„Fetele și băieții de la departamentul de casting mi-au lăsat un gust amar”. Personajele din fake-reality-show-ul „În căutarea adevărului” au trecere

„În momentul în care am fost sunată, a fost ok, dar apoi nu a mai fost ok. Ei cheamă la casting doar pentru că au nevoie. Se bazează doar pe favoriți, e foarte greu să treci de ei. Au pățit și alte persoane chestia asta, nu doar eu. A pățit și o prietenă la casting, dar a fost la sfârșitul lunii septembrie. Eu am fost, de exemplu, în august. Producătoarea a fost foarte ok și mai era o doamnă blondă, însă eu n-am avut ocazia să am contact direct cu producătoarea.

ADVERTISEMENT

Cu doamna aceea blondă am dat proba video, aici nu am fost nemulțumită, dar fetele și băieții de la departamentul de casting mi-au lăsat un gust amar. Un băiat de acolo, unul cu ochelari, mi-a spus: Nu mai rămâneți că vă sună o colegă, dar așa cu o atitudine… Gen, gata, pleacă! Asta m-a deranjat și le-am spus și lor.

Asemenea persoane în situația mea au mai fost. Prietena mea mi-a spus că erau acolo persoane care joacă în „În căutarea adevărului”, înțelegi? Adică ei cheamă oameni ca să acopere o plajă mare… Să nu se facă probabil de râs în fața producției că n-au oameni”, dezvăluie tânăra care a fost la castingul pentru „The Floor”, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Participanții la casting, seduși și abandonați!

Durerea fetei și a altor români înscriși în concursul de cultură generală este atitudinea pe care persoanele care se ocupă de preselecție o au față de ei. În urma prezentării la probe, după ce sunt rugați să se prezinte și să treacă de ”examenul” video (pentru a vedea cum dau pe sticlă), mulți dintre cei care urmau să ajungă la au fost ”aburiți” că vor fi contactați. Au fost asigurați că totul a ieșit perfect, dar telefonul n-a mai sunat.

Mai mult, concurenții nu prea au cui să se plângă, pentru că nu au contact direct cu echipa de producție. Vorba românească „Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții” pare să se aplice de minune aici!

ADVERTISEMENT

Fata care ne dezvăluie cum a fost în culisele show-ului pregătit de Dan Negru la nu e străină de platourile de televiziunile ale

Fata denunță aceeași atitudine și la iUmor, doar că susține că la Antena 1 lucrurile sunt ”pe față”

„Ea în luna august zicea că n-am luat castingul, dar nu era asta, că nici nu se terminase etapa de casting. Dacă nu cunoști pe cineva din producție, nu poți să treci de ei. Aici e problema. Ar trebui ca aceste castinguri să se facă altfel. Ei cheamă oameni și sunt puși pe drumuri degeaba.

Când am fost eu, a fost o doamnă care a mai fost la Jocul cuvintelor. Eu am mai fost la casting și la „Tu urmezi”, unde era o producătoare super. Și acolo, aceeași poveste la casting.

Eu am mai colaborat cu Kanal D la alte emisiuni. Ei nu sunt așa și îmi mențin părerea. I-am zis fetei de la casting: sunteți un trust serios, că altfel nu vorbeam aiurea, dar voi vă comportați ca și cum ați lucra la iUmor, la Antena 1. Doar că la Antenă ăia procedează pe față. Aici e pe la spate. Le dau speranțe oamenilor. Îți zic că totul e ok, și apoi, na…”, ne-a mai spus persoana care a vrut să fie prezentă în emisiunea lui Dan Negru.

Pregătirile pentru emisiunea lui Dan Negru, pline de controverse: „Să nu mai cheme oamenii aiurea”

În final, femeia a declarat pentru FANATIK că nimănui nu i s-au explicat criteriile de selectare, iar atitudinea de la casting a celor angajați să caute oameni pentru show-uri e una dezgustătoare pentru mulți.

„Problema la ei o reprezintă oamenii care se ocupă de casting, pur și simplu erau niște fete și băieți, nu vreau să par răutăcioasă. Eu le-am zis să nu mai cheme oamenii aiurea, să nu le mai dea speranțe. Nu poți să le dai speranțe inutil. Mie mi-a lăsat un gust amar.

Nu știu dacă toți cei de la Kanal D știu ce se întâmplă în spate, că știam că atmosfera e foarte serioasă. Să zicem că dacă aș fi fost la Antenă mă așteptam, dar aici nu mă așteptam. Eu zic toate astea să nu mai pățească și alții.

Au mai fost persoane care au mai dezvăluit lucruri din culisele emisiunilor pe TikTok, puteam face și eu asta, dar eu nu am vrut să îmi fac reclamă, de asta vreau să rămân anonimă. Nu am vrut să fiu luată de proastă. Cel mai ok e să cunoști pe cineva din producție. Dacă te înscrii, nu știu dacă treci, nu știu care e criteriul de selecție. Plus atitudinea. Asta m-a deranjat”, a completat tânăra refuzată de echipa din spatele lui Dan Negru.