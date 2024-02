Silvestru Șoșoacă își atacă fără menajamente soția. Cine ar fi amantul Dianei Șoșoacă

Astfel, într-un interviu eveniment, Silvestru Șoșoacă o acuză pe soția sa (momentan) că ar fi agent Mossad și că ar fi consiliată de șeful MISA pe Europa. Mai mult, Silvestru Șoșoacă dezvăluie că soția sa era o simpatizantă USR. Cert e că Silvestru a fost exclus din partid chiar de Dragobete, un gest simbolic al Dianei Șoșoacă, aparent.

Silvestru Șoșoacă o atacă fără menajamente soția

Conform , Diana Șoșoacă a motivat public excluderea lui Silvestru Șoșoacă din partid prin tentativa de a-și proteja partidul de ”serviciile secrete”, însă există deja informații că Diana Șoșoacă ar avea un alt iubit și că divorțul este doar o chestiune de timp în ceea ce era cândva cuplul anului în politica românească.

Silvestru Șoșoacă a vorbit inițial despre motivele care au dus la ”degradarea relației” cu Diana Șoșoacă. ”Degradarea relației noastre a început după obținerea funcției de senator de către Diana. Și după, bineînțeles, pierderea contactului cu realitatea. Știți cum e, când un om ajunge ba cu putere, ba cu avere, ba cu poziție socială, simte nevoia să, nu știu, să se dea mare.

Să epateze în mod exagerat. Iar Diana era maestră la așa ceva. Și, din păcate, asta a dus și la degradarea relației noastre. Am fost persoane publice, am ieșit mult în public. Diana are și o nebunie cu controlul, să controleze tot în jurul ei, inclusiv pe mine, da, pentru că păream doar un obiect pentru ea. Faptul ăsta a dus la nenumărate certuri, la divergențe de opinii”, a explicat Silvestru Șoșoacă.

Diana Șoșoacă ar fi obsedată de control în orice face

Cu toate că spune despre soția sa că este ”magnifică” pe comunicare, Silvestru îi reproșează Dianei Șoșoacă faptul că este obsedată de control și că vrea să facă tot în partid, chiar și lucruri la care nu se pricepe. De asemenea, Silvestru Șoșoacă mărturisește că acum 7 ani lucrurile erau roz în căsnicie, moment în care Diana Șoșoacă era mare simpatizantă USR.

pe vremea aceea, am tras-o pe curentul naționalist. Am făcut-o liderul curentului naționalist din România. Adică a devenit ea lângă mine, nu că am modelat-o eu. Dar am avut o mare contribuție. După aceea am dus-o la Iași, ea nu fusese niciodată în Iași și într-o lună și-o săptămână, a fost senator de Iași.

Titulatură pe care o are și azi. A fost bine. Dar după aceea relația s-a degradat până când astăzi aș putea să spun că este imposibil să mai viețuiești cu ea în casă. Bine, altul ar putea să o ia de la zero. Și am înțeles că se și întâmplă asta. Nu mă interesează. Ea e oricum în căutare de schimbare, de nou. Tot timpul e în căutare de nou, de altceva. Cei vechi, colaboratorii ei vechi, nu e mai e nimeni în preajma sa”, explică Silvestru Șoșoacă, lăsând să se înțeleagă că Diana Șoșoacă și-a găsit deja un alt iubit.

Legăturile SOS cu Moscova, comentate de Silvestru Șoșoacă

Ulterior, Silvestru Șoșoacă a mărturisit că el a avut ideea ca Diana Șoșoacă și partidul SOS să se asocieze cu Moscova, ca și mutare strategică de PR, dar recunoaște că lucrurile au scăpat de sub control. ”Atunci, prima dată, am luat decizia de comun acord. Era chiar obligatoriu să spălăm obrazul României, care rupsese relațiile diplomatice cu Federația Rusă. Un lucru extrem de periculos pentru un vecin puternic, între primii trei economic și militar din lume, cu care nu te joci. Și care e și în expansiune către frontierele tale.

Atunci am simit să facem asta, am luat împreună decizia. Am riscat, dar ne-a ieșit din punct de vedere al PR-ului, din punct de vedere mediatic. Deși dvs, presa, ne-ați dat nenumărate bobârnace. Mai ales presa aservită Vestului. Dar am făcut asta și am legat o relație între Partidul SOS România sau Cabinetul de senator Iovanovici Diana și Federația Rusă.

. A fost o chestiune de PR pentru ea și pentru partidul nostru și nu mai era nevoie. Am avut multe dispute cu ea și am zis că nu mai mergem. Valul de simpatie pro-rusă din România s-a pornit la începutul războiului ca antisimpatie ucraineeană. Știm că românii nu o duc foarte bine în Ucraina, noi am simțit nevoia să-i apărăm cumva”, a completat Silvestru Șoșoacă. Totodată, soțul Dianei Șoșoacă o acuză că are în spate consilieri care nu-i doresc binele și care o îndeamnă în mod eronat să fie foarte apropiată de Moscova.

Cine ar fi amantul secret al Dianei Șoșoacă?

”Aici e vorba de un domn consilier care nu este prins în acte. Mai este și șeful MISA pe Europa, bănuiesc că este agent Mossad. Adică un om care vrea să-i facă cariera politică praf”, a completat Silvestru Șoșoacă. În încheiere, soțul actual al Dianei Șoșoacă o acuză că ar avea o aventură și că l-a dat afară din partid de Dragobete, în mod simbolic.

”Repet, faptul că mi-a făcut-o mie de Dragobete, i-a făcut un cadou noului domn care va purta numele ei. Ea a purtat numele Iovanovici, Georgescu, Macovei, acum Iovanovici Șoșoacă. Dar faptul că făcut acest gest la început de an electoral mă face să cred că are înțelegere cu PSD și nu va vrea să deranjeze cu nimic monolitul PNL-PSD care va avea candidat comun la prezidențiale.

Deci, dragi oameni ai SOS, Diana vă spune doar din gură că vrea să fie președintele României, în mod normal nu are cum să fie dacă divorțează anul acesta. Mai rupe și partidul în două anul ăsta”, a concluzionat Silvestru Șoșoacă, reușind să o acuze pe soția sa că ar face ”blat” cu PSD, partid pe care nu vrea să-l supere.