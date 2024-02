Silvestru Șoșoacă reacționează în scandalul momentului. Ce spune despre soția sa Diana Șoșoacă

Din neant, Diana Șoșoacă a anunțat în urmă cu mai multe zile că-și suspendă soțul din toate funcțiile din partid, ”pentru a proteja familia”. Cu toate acestea, rivalii politici au speculat că între cei doi soți ar exista un conflict, sau că întreaga ceartă este de fapt un scenariu menit să atragă atenția asupra partidului.

Silvestru Șoșoacă reacționează în scandalul momentului

Cu toate acestea, într-o reacție exclusivă pentru , Silvestru Șoșoacă a oferit mai multe detalii despre aparentul conflict pe care-l are cu soția sa. Așadar, Silvestru Șoșoacă spune că nu are probleme în căsnicie, cu toate acestea a recunoscut că există ”diferențe de opinii” față de cum ar trebui condus acest partid.

pe Silvestru Șoșoacă din funcțiile sale din partid și i-a cerut acestuia să predea toate documentele și stampilele pe care le deține. În replică, Silvestru Șoșoacă spune că nu poate fi suspendat decât de congresul partidului, astfel că ”războiul” e doar la început.

”Dacă cineva se uită pe statutul partidului, la art 16, al 2, vă veți da seama că nu am cum să fiu suspendat. Sunt votat de congres și doar congresul mă poate suspenda”, a explicat soțul Dianei Șoșoacă. ”Ca nu mă voi mai ocupa de organizarea partidului.

Nu citiți bine. Nu m-a dat afară, mi s-a spus doar să nu mă mai ocup de organizare, pentru că avem diferențe de opinii, ca în orice partid mare. De exemplu, în calitate de părinte al acestui partid, sunt principalul protector al acestui partid, inclusiv al președintelui partidului, doamna senator Diana Șoșoacă”, a explicat Silvestru Șoșoacă la RTV.

Potrivit sursei citate, soțul Dianei Șoșoacă a negat că are probleme în căsnicie, însă ”spusele sale pot fi interpretate”. ”Cine spune că suntem certați? Nu locuiesc la un prieten, avem mai multe case, dar chiar azi am trecut pe acasă. Nu am fost dimineață la notar să bag niciun fel de divorț”, a declarat Silvestru Șoșoacă.

Diana Șoșoacă, supărată pe Silvestru Șoșoacă din cauza unui videoclip?

Conform RTV, în care Silvestru Șoșoacă dansa cu jurnalista Gabriela Calițescu. Cu toate acestea, Silvestru Șoșoacă susține că în jurul soției sale au apărut mai multe elemente ”securistoide” care încearcă să destabilizeze partidul SOS cu orice preț.

”Hai să vă zic despre ce e vorba. Creșterea partidului e bună, dar eu nu sunt mulțumit. Sunt unii de care partidul SOS România trebuie să scape cât mai repede. Diana zice să-i mai ținem, să ne folosim de ei. Mie mi se pare o pierdere de vreme, că am intrat în an electoral și ar trebui să ne descotorosim de acești securistoizi cât mai repede. Și veți vedea că până la urmă va fi ca mine, cum a fost mereu, pentru că eu sunt protectorul acestui partid. Că dacă vă spun cine sunt ăia, o să vă dați seama că Diana a avut dreptate când a zis că a vrut să mă protejeze.

Un fost vicepremier al României, un altul e o vedetă media, căutător de cadavre, un ex consul la Tel Aviv, care trăgea de noi în perioada asta să mergem la Moscova la nu știu ce consilii. Cum să trec eu peste așa ceva? Trebuie să scăpam de acești oameni cât mai repede. Nu e logic să existe lupte serioase? Păi în PNL se decapitează ăia non-stop. Ăștia de care vorbesc nu sunt în partid, doar unu e, restul nu, dar au influență asupra mai multor membri”, a concluzionat Silvestru Şoşoacă.