Silviu Lung, analiză înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Nu își au rostul doi portari buni la echipă”. Exclusiv

Universitatea Craiova se pregătește pentru derby-ul cu FCSB, care este programat duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională. Silviu Lung a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Eugen Neagoe are la dispoziție doi portari valoroși în lot, după plecarea lui Giedrius Arlauskis.

Silviul Lung, despre portarii Universității Craiova înaintea derby-ului cu FCSB: „Poți să ai încredere în el, doar să dirijeze apărarea”

Plecarea lui Giedrius Arlauskis de la Universitatea Craiova a declanșat o . Laurențiu Popescu și David Lazar sunt într-o concurență acerbă pentru postul de titular la trupa antrenată de Eugen Neagoe.

Laurențiu Popescu a fost alegerea lui Eugen Neagoe în derby-ul cu CFR Cluj, iar tânărul portar a terminat partida fără gol primit. Silviu Lung îl cunoaște la perfecție pe jucătorul Universității Craiova, formație la care a promovat pe vremea când fostul mare portar român era antrenorul de portari al oltenilor.

„Și înainte de CFR Cluj a jucat un meci în care a apărat foarte bine, cred că lui Popescu ar trebui să îi acorde mai multe încredere. A fost împrumutat pe la alte echipe, lucru benefic pentru că astfel a avut meciuri în picioare. Este un copil pe care îl cunosc bine, când eram antrenor a promovat”, a declarat Silviu Lung.

Silviu Lung a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Laurențiu Popescu este un portar talentat. Legenda oltenilor este de părere că ambele variante pe care le are la Universitatea Craiova sunt bune, însă David Lazar trebuie să coordoneze mai mult apărătorii dintre buturi.

„Îmi aduc aminte că meciul de debut a fost la Voluntari și a apărat și un penalty, am învins cu 2-0. Este un copil talentat care are nevoie de mai multe meciuri. David Lazar era unul dintre portarii echipei naționale, în momentul în care a venit am crezut că va juca, Pigliacelli nejucând.

Din punctul meu de vedere nu își au rostul doi portari foarte buni la echipă. Spun că echipa are portari buni, dar cel mai bine știu cei care stau zi de zi, antrenorul de portari care îi pregătește. Cred că dacă lui Lazar îi se acordă încredere, este un portar în care poți să ai încredere, doar să vorbească mai mult din poartă, să dirijeze apărarea”, a spus fostul mare portar.

Silviu Lung dezvăluie calitățile lui Laurențiu Popescu: „Este un portar constant și foarte echilibrat, cu o tehnică destul de bună”

Silviu Lung îl cunoaște foarte bine pe Laurențiu Popescu, iar fostul mare portar român are încredere mare în Laurențiu Popescu. Acesta a declarat că olteanul dintre buturile Universității Craiova are evoluții constante, însă are nevoie de minute în tricoul alb-albaștrilor și încredere din partea staff-ului tehnic.

„Pe Laurențiu Popescu îl știu destul de bine și am încredere în el. Este un portar bun, are o talie deosebită și este foarte constant în jocuri, atâtea câte a avut. Jocurile te ridică, iar el nu a jucat în ultimul timp, dar este un portar constant și foarte echilibrat, cu o tehnică destul de bună.

Are nevoie doar de jucuri și încredere, nimic altceva. Nici eu nu am fost oltean, nici Costică Ștefănescu, Zoli Crișan, Tilihoi, dar cu timpul am devenit olteni. Contează mult că este un jucător din Craiova și știe spiritul Craiovei”, a spus Silviu Lung.

„Ca portar abia aștepți un meci cu FCSB, Rapid, CFR Cluj și alte echipe puternice”

Laurențiu Popescu nu are amintiri plăcute din partidele cu FCSB, acesta a fost titularizat de Victor Pițurcă în urmă cu aproape trei ani împotriva formației finanțate de Gigi Becali, iar olteanul a încasat două goluri. Silviu Lung a declarat că portarii trebuie abia așteaptă astfel de derby-uri cu echipe puternice din campionat.

„Presiune există dintotdeauna, așa este în orice competiție, nu doar la fotbal. Presiune a fost și la meciul cu CFR Cluj, a făcut un meci nun, fără gol primit. Are încredere, iar în meciurile cu FCSB sunt meciurile pe care abia le aștepți. Ca portar abia aștepți un meci cu FCSB, Rapid, CFR Cluj și alte echipe puternice”, a declarat Silviu Lung.

Fostul mare portar al Băniei a declarat că este surprins de lupta pentru postul de titular în poarta Universității Craiova, deoarece David Lazar era unul dintre portarii echipei naționale a României în anii trecuți. Silviu Lung a declarat că FCSB este într-o formă bună, însă trupa lui Eugen Neagoe poate să învingă pe Arena Națională.

„Pe undeva mă surprinde puțin, pentru că Lazar a fost și la echipa națională și a intrat într-un con de umbră. Mă surprinde puțin pentru că și Lazar este un portar foarte bun, însă cel mai bine știe antrenorul de portari care este toată ziua cu ei, dar sunt doi portari în care am încredere.

Este un meci destul de greu, pentru că și campionatul românesc nu există o echipă, care este câștigătoare înaintea meciului. Cred că prima șansă o are FCSB, pentru că este într-o formă deosebită, dar Craiova poate să facă oricând o surpriză plăcută”, a declarat Silviu Lung.