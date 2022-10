Simona Halep, avertizată că și-ar putea încheia cariera! Ce spune Mirel Rădoi despre scandalul de dopaj: „Am avut situația asta când veneam la națională”

Adrian Marcu, antrenorul cu care Halep a colaborat după despărțirea de Darren Cahill din toamna anului trecut, a comentat cazul de dopaj al la US Open. Fostul căpitan al României în Cupa Davis este de părere că astfel de situații pot conduce spre sfârșitul carierei unei sportive.

Adrian Marcu, de părere că un astfel de caz poate aduce sfârșitul carierei Simonei Halep: „Normal că ar însemna asta”

Adrian Marcu, antrenor cu care Simona a lucrat până la începutul anului, a dezvăluit că în situația în care se află campioana de la Roland Garros și Wimbledon i-ar putea aduce sfârșitul carierei.

ADVERTISEMENT

„Dacă se prelungeşte foarte mult procesul, da, normal că ar însemna asta. Mai ales dacă nu poate să facă mare lucru şi va fi o suspendare. Nu cred că va fi uşor, mai ales că până la sfârşitul anului nu joacă, pierde nişte puncte, apoi la începutul anului viitor iar nu ar juca şi iar va pierde nişte puncte.

Deci dacă ajunge prin martie-aprilie la un 70-80 în clasament îi va fi foarte greu să reia toată munca asta titanică. O audiere trebuie să fie destul de curând am înţeles, dar cât durează acest întreg proces nu ştiu. Am vorbit cu ea, normal, doar am fost cu ea nişte perioade de timp”, a declarat Adrian Marcu, citat de Agerpres.

ADVERTISEMENT

Teo Cercel, omul care se ocupa de suplimentele Simonei până la „era Mouratoglou”

Revenit în echipa Simonei în toamna trecută, după despărțirea de Darren Cahill, Adrian Marcu a dezvăluit că Teo Cercel, fostul preparator fizic al lui Halep, era cel care se ocupa de suplimentele Simonei. Totuși, Halep l-a adus în postura de antrenor pe Mouratoglou, care avea să vină la pachet cu alți membri.

„În ultima perioadă a fost Teo, el a făcut asta ani de zile. Ştiu că tot timpul când era ceva nou, că e o mică pastilă, că e o schimbare de gust sau culoare a unei băuturi, tot timpul erau foarte multe întrebări şi niciodată nu s-a făcut ceva fără toate asigurările posibile că nu se poate întâmpla nimic.”

ADVERTISEMENT

Adrian Marcu a antrenat-o pe Simona Halep și în 2013. Colaborarea din urmă cu 9 ani s-a întins pe o perioadă scurtă de timp, însă cei doi reușeau să cucerească împreună trei trofee, New Haven, Moscova și Turneul Campioanelor de la Sofia.

Adrian Marcu, despre cazul de copaj al Simonei Halep: „E vorba despre distrugerea unei cariere bazată pe muncă onestă”

Fost căpitan și antrenor în Cupa Davis pentru România, Adrian Marcu a lăudat-o pe Simona Halep despre care este convins că nu ar fi luat niciodată, cu bună știință substanțe interzise. „Pentru mine nu e o sportivă, este un bun naţional.

ADVERTISEMENT

Deci nu putem să tratăm acest subiect doar că Simona Halep e suspendată două luni… Nu e vorba de asta, e vorba despre practic distrugerea unei cariere bazată pe muncă onestă şi competitivitate. A fost un şoc, nu am cum să înţeleg cum se poate întâmpla aşa ceva. Nu am cum să cred că Simona ar fi făcut aşa ceva la cum o ştiu. E exclus. Cumva ceva s-a întâmplat şi trebuie să reuşească într-un fel să dovedească.

ADVERTISEMENT

În foarte multe privinţe, Simona are o etică a muncii extraordinară, de aia a fost numărul 1 mondial. Deci indiferent că e vorba despre suplimente, de antrenamente, de nutriţie sau odihnă. Nu cred că ea este una dintre cele mai testate jucătoare din circuit.

E una dintre jucătoarele care au făcut multe teste pentru că ea a jucat mult în fazele superioare ale competiţiilor. Dar eu cred că toţi sportivii sunt testaţi des. Probabil că în ultimele 3-4 luni ea a avut 2-3 teste pe lună”, a declarat Adrian Marcu.

Mirel Rădoi, comentarii despre cazul de dopaj al Simonei Halep: „E vorba de adevăr”

În cadrul unei conferințe de presă, pe lângă fotbal, Mirel Rădoi a comentat și situația Simonei Halep, și pentru a demonstra că nu a luat cu bună știință substanțe interzise.

Despre adevăr vorbește și Mirel Rădoi, care spune că cei care au greșit trebuie să plătească. „Pentru mine, lucrurile sunt simple, e vorba de adevăr. Dacă a făcut ceva, trebuie să spună. Dacă nu, să caute în jurul ei vinovații. Cine a încercat altceva, să plătească! Pentru mine, lucrurile sunt simple!”, a declarat Mirel Rădoi în cadrul unei conferințe de presă.

Tehnicianul „Științei” a comparat cazul Simonei Halep cu cea pe care a întâmpinat-o la echipa națională. „Noi am avut situația asta când veneam la echipa națională. Până și gelul de păr, pasta de dinți, cum veneam cu ele și le schimbam… trebuiau să treacă pe la doctorul echipei naționale.

Orice schimbai trebuia să arăți, să le pună pe o listă și să verifice dacă nu cumva conțin anumite lucruri. Cred că Simona Halep făcea asta și toată medicația era asigurată de doctor, că e în regulă”, a mai spus Mirel Rădoi.