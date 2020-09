Simona Halep, dezvăluire neașteptată făcută la Paris: “Acela a fost singurul meci perfect din cariera mea”

Simona Halep s-a calificat în turul 2 la Roland Garros 2020 după ce a învins-o pe Sara Sorribes Tormo, scor 6-4, 6-0. A fost un meci disputat în condiții grele de Simona Halep.

Vremea la Paris este foarte rece, ceea ce nu îi convine deloc Simonei. În plus, adversara ei a început foarte bine, cu un stil de joc care îi punea mari problema.

Simona Halep a schimbat tactica și a obținut o victorie clară în cele din urmă. Cu zece game-uri câștigate la rând de jucătoarea de pe locul 2 mondial.

“Mă bucură această victorie pentru că am putut face unele schimbări tactice în timpul jocului.Planul B a mers perfect pentru mine astăzi. La început încercam să fiu agresivă și să lovesc mingile peste tot. Dar ea era puternică și nu rata nimic. Iar mingile ei erau înalte, cu spin, îmi era greu să lovesc de deasupra umărului. Apoi am început să deschid terenul mai mult, să muncesc pentru fiecare minge. Și, desigur, scurtele”, a declarat Simona Halep la conferința de presă.

Simona Halep a spus care a fost singurul meci perfect din cariera ei: victoria cu Serena Williams, din finala Wimbledon 2018

Victoria vine exact în ziua în care Simona Halep a împlinit 29 de ani. O situație specială pentru româncă, mai ales că este pentru prima dată când turneul se dispută în această perioadă.

“Victoria de astăzi a fost cadoul perfect pentru mine. A fost ceva special să joc de ziua mea la Roland Garros. Probabil ceva unic. Nu pot să sărbătoresc prea mult, pentru că trebuie să stau în cameră. Probabil că o să îmi iau o sticlă de apă. Doar am vorbit cu apropiații astăzi, nimic special. Probabil voi avea timp să sărbătoresc după turneu”, a mai spus Simona.

Condițiile la Paris au fost foarte dificile, dar Simona Halep a beneficiat și de ajutorul noului acoperiș retractabil care a fost montat pe arena Philippe Chatrier.

“Mă simt onorată că a fost primul meci de la feminin cu acoperișul tras. Așa am putut să jucăm, iar ploaia nu ne-a încurcat. A fost destul de frig, așa este și afară. Dar măcar am fost feriți de vânt. E adevărat că mingea a fost mai grea, dar pentru o astfel de zi au fost condiții bune. În general nu îmi place frigul, deci a fost destul de greu. M-am chinuit puțin”, a declarat Halep.

Simona Halep simte că jocul ei s-a îmbunătățit în ultimele 12 luni. Dar singurul meci perfect din cariera ei rămâne cel cu Serena Williams, din finala de la Wimbledon: “Am jucat un meci perfect în cariera mea. A fost finala de la Wimbledon. Am încercat să analizez ceea ce am făcut rău în acel meci și nu am găsit nimic. Stăm cu toții în această bulă, ceea ce face ca lucrurile să fie mai dificile. Dar eu mă bucur să fiu aici. Cred că am îmbunătățit multe la jocul meu în ultimele 12 luni. Sunt mai matură pe teren. Mai calmă, încerc să fiu relaxată și să dau ce am mai bun pe teren. Nu mai cedez puncte așa ușor”.

