Simona Halep plină de făină! Ședință foto atipică la Linz

„Simo” a fost surprinsă când la ședința foto oficială înaintea turneului de la Linz, organizatorii au gândit să o acopere pe ea și pe restul favoritelor în făină.

Scena a avut loc în cadrul muzeului pâinii, care a sărbătorit și recreat gătitul unei banale pâini, din perspectiva jucătoarelor de tenis de top.

de o ședință atipică înaintea turneului de la Linz, acolo unde organizatorii au gândit ședința ca aceasta să ia parte la muzeul „Paneum”, unde românca și alte jucătoare de tenis de top au fost acoperite cu făină.

Danielle Collins și Barbara Schett s-au alăturat Simonei în realizarea uneia dintre cele mai neobișnuite ședințe foto din cadrul turneelor de tenis.

„Acoperită cu făină la muzeul pâinii”, a fost mesajul postat de Simona Halep pe contul oficial de Facebook.

„Cea mai mare vedetă a sportului din România are o atracție pentru turneele organizate de agenția sportivă MatchMaker a Sandrei Reichel. În 2012, Halep a luat parte la Nürnberger Gastein Ladies din Bad Gastein.

În plus, pe 15 iunie 2013, a câștigat primul ei trofeu de simplu din cirvuitul WTA la Nürnberg. În finală, ea a învins-o pe germanca Andrea Petkovic, cu 6-3, 6-3”, au postat austriecii pe site-ul oficial al turneului.

We love those pictures from the flour photo shooting 🥖📸 featuring , Danielle Collins and 🤩 | 📷:

— WTA Linz (@WTALinz)