Simona Halep poate rata participarea la turneul de la Palermo. Care e motivul

Simona Halep se pregătea să revină pe teren la turneul de la Palermo, însă Ministerul Sănătății din Italia a făcut un anunț referitor la cetățenii din România și Bulgaria.

Toți românii și bulgarii care vor intra în Italia, vor fi nevoiți să stea 14 zile în carantină, ceea ce s-ar putea întâmpla și cu Simona Halep.

Simona Halep nu ar fi fost singura jucătoare româncă de la turneul de la Palermo, ei i s-ar fi alăturat și Patricia Țig, Irina Begu și Sorana Cîrstea.

Roberto Speranza, ministrul Sănătății din Italia, a anunțat că cetățenii români și bulgari care intră în țară vor trebui să stea neapărat 14 zile în carantină, din cauza cazurilor care se înmulțesc tot mai mult în țările de proveniență ale acestora.

Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen.

Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza.

ADVERTISEMENT

— Roberto Speranza (@robersperanza) July 24, 2020