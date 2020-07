Decizie radicală luată de WTA: a anulat toate turneele din Asia! Simona Halep nu e afectată

Oficialii WTA au luat o decizie radicală și au anulat toate turneele din programate în acest an în Asia, de frica pandemiei de coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Situația medicală din zonă s-a degradat din nou în ultima perioadă, iar conducătorii tenisului feminin au hătărât să nu riște nimic.

În toamnă, Asia trebuia să găzduiască turnee la Seul, Beijing, Wuhan, Nanchang, Zhenzhou, Tokyo, Turneul Campioanelor din Shenzhen și Zhuhai.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Turneele din Asia au fost anulate de WTA

Toate aceste competiții nu vor ma avea loc, după ce publicația Lanxiong Sports a publicat o decizie luată de WTA de a anula toate turneele organizate în Asia în finalul acestui sezon. O hotărâre similaară este așteptată și din partea ATP.

Românca Simona Halep nu este foarte afectată de această decizie, deoarece anunțase deja că are de gând să participe în acest an doar la turneele din Europa, ea renunțînd chiar și la ideea de a merge la Grand Slam-ul de la US Open.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil, în acest an WTA va decide să anuleze definitiv Turneul Campioanelor de la Shenzhen, deși la un moment dat s-a vorbit despre mutarea sa pe un alt continent. Motivul principal este că nu există suficiente criterii pentru calificare, dar și pentru că situația pandemiei la nivel mondial nu este stabilă.

”Suntem foarte dezamăgiți pentru că toate turneele noastre de cea mai înaltă calitate din China nu vor putea fi organizate în acest an. Din păcate, această decizie afectează și cursa pentru Turneul Campioanelor. Oricum, ne conformăm și de abia așteptăm să revenim în China pentru tenis”, a declarat Steve Simon, președintele WTA.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Halep va reveni pe teren la turneul de la Palermo, Italia, acolo unde Patricia Țig, Irina Begu și Sorana Cârstea se află în calificări. Românca poate avea parte de adversare dificile precum Johanna Konta, numărul 14 mondial, Aryna Sabalenka, numărul 11 mondial și Petra Martic, numărul 15 WTA.

Halep a confirmat participarea printr-un mesaj video drăguț în care zice că așteaptă cu nerăbdare să evolueze la competiția de la Praga. Turneul de la Praga va fi al doilea după pauza provocată de pandemia de coronavirus, după cel din Italia de la Palermo. Competiția din Cehia se va disputa între 10 și 16 august.

ADVERTISEMENT